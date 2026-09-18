باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد ماموریت دریایی اتحادیه اروپا در دریای سرخ موسوم به «آسپیدس» در پی وخامت اوضاع در منطقه، سطح آماده‌باش کشتی‌های خود را افزایش داده است.

کالاس در اظهاراتی مدعی شد که پاسخ یمن به حملات عربستان و محاصره اعمال شده از سوی این کشور علیه مردم یمن غیرقابل قبول است و به اقتصاد جهانی آسیب می‌زند!

او افزود که با فیصل بن فرحان آل سعود، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، درباره تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ در یمن و بازگرداندن آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز گفت‌و‌گو کرده است.

شایان ذکر است که در روزهای اخیر نیروهای یمنی در امتداد ساحل غربی یمن پیشروی کرده‌اند و کنترل مناطقی از جمله بندر المخا را به دست گرفته‌اند این تحولات موقعیت آنها را در نزدیکی باب‌المندب تقویت کرده است. همزمان، درگیری‌ها میان نیروهای یمنی و مزدوران وابسته به عربستان شدت گرفته و عربستان نیز حملات هوایی علیه یمن انجام داده است.

شایان ذکر است که سازمان ملل تائید کرده است که جریان کشتیرانی تجاری در دریای سرخ فعلا به‌طور محسوسی مختل نشده، اما پیشروی‌های اخیر در نزدیکی باب‌المندب نگرانی‌ها درباره امنیت این مسیر راهبردی را افزایش داده است.

منبع: النشره