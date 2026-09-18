باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در بیانیه‌ای که در جریان راهپیمایی‌های میلیونی در یمن صادر شد، اتهام مطرح‌شده از سوی عربستان علیه مردم یمن درباره هدف قرار دادن مکه مکرمه، «دروغ بزرگ و بهتان عظیم» توصیف و بر این موضوع تاکید شد که «جان مردم یمن فدای مقدسات است».

در بیانیه راهپیمایی میلیونی با عنوان «حمایت از نیرو‌های مسلح، معادله محاصره در برابر محاصره و افشای دروغ هدف قرار دادن مکه»، بر حق طبیعی برای پاسخ به این اقدام و اتهام، با همه شیوه‌ها و اشکال مشروع، تاکید و اعلام شد که اختیار پاسخگویی به رهبری و ارتش واگذار می‌شود تا به شیوه‌ای که مناسب می‌دانند اقدام کنند.

ادامه نبرد محاصره

شرکت‌کنندگان در راهپیمایی بار دیگر بر پایبندی کامل خود به مسائل امت اسلامی، به‌ویژه دفاع از مقدسات اسلامی از جمله مکه مکرمه، مدینه منوره و مسجدالاقصی، تاکید کردند و اعلام کردند که از مسیر جهاد و مقابله با دشمنان عقب‌نشینی نخواهند کرد و از آزادی و استقلال خود چشم‌پوشی نمی‌کنند.

این بیانیه همچنین بر ادامه نبرد با «تجاوز عربستان» و ادامه حمایت از نیرو‌های مسلح یمن برای تثبیت معادله «محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش» و هدف قرار دادن تجمعات مزدوران عربستان در خاک یمن تاکید کرد.

در این بیانیه از همه حکومت‌ها، احزاب و طرف‌ها خواسته شد در کنار مردم یمن بایستند یا در میدان مواضع واقعی و شرافتمندانه با آنها رقابت کنند تا «راستگو از دروغگو در غیرت و حمایت از مقدسات امت» مشخص شود.

تجمع گسترده در صعده در حمایت از مکه و مقدسات

در همین حال، صد‌ها هزار یمنی در استان صعده تجمع کردند. شرکت‌کنندگان در این تجمع قرآن‌های کریم و پرچم‌های یمن را در دست داشتند و درباره پیامد‌های ادامه تشدید تنش و حملات عربستان علیه مردم یمن هشدار دادند.

آنها از عربستان خواستند از این اقدامات عقب‌نشینی کند و بازگردد و تاکید کردند که پایگاه‌های عربستانی در صورت ادامه این روند در معرض هدف قرار گرفتن خواهند بود و برای این تهدید به تحولات جبهه‌های ساحل غربی و الجوف استناد کردند.

منبع: المیادین