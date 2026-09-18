پس از تعطیلی خط لوله شرق به غرب عربستان، شرکت ملی نفت این کشور به دست‌کم دو مشتری اروپایی اطلاع داده که ماه آینده نفت خامی به آنها تحویل نمی‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد که آرامکو، شرکت ملی نفت عربستان به دست‌کم دو مشتری اروپایی خود در بخش پالایش نفت اعلام کرده است که ماه آینده نفت خامی به آنها تحویل نخواهد داد. 

این گزارش پس از آن منتشر شد که عربستان هفته گذشته در پی حمله پهپادی، خط لوله شرق به غرب خود را به‌طور موقت تعطیل کرد.

این خط لوله، نفت را به سواحل دریای سرخ می‌فرستاد تا به کشور‌های دیگر صادر شود. در واقع، اهمیت این خط لوله برای عربستان از آن جهت بود که به آن کمک می‌کرد تنگه هرمز را دور بزند و در میانه مسدود شدن این آبراه، مسیر دیگری برای صادرات نفت پیدا کند.

تعطیلی خط لوله شرق به غرب عربستان ۴ درصد از عرضه نفت جهان به بازار‌های بین‌المللی را کاهش می‌دهد.

به گفته تحلیلگران، اکنون، عربستان که گزینه‌های زیادی ندارد و برای احیای سریع خط لوله تحت فشار است، با چشم‌انداز یک بحران شدید انرژی با پیامد‌های جهانی رو‌به‌رو است.

طبق تخمین‌های شرکت تحلیل داده‌های بازار انرژی «کپلر» اگر خط لوله شرق به غرب عربستان به مدت یک ماه از کار بیفتد، جهان می‌تواند ۱۲۰ میلیون بشکه نفت خام را از دست بدهد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: خط لوله ، عربستان ، شرکت آرامکو
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