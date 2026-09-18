باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - تولید صنعتی در آمریکا در ماه اوت گذشته، برخلاف انتظار، کاهش یافت و به این ترتیب روند رشد هفتماهه متوالی خود را متوقف کرد؛ این در حالی است که فعالیت صنعتی همچنان از گسترش مداوم حوزه هوش مصنوعی حمایت میشود.
بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) روز جمعه اعلام کرد تولید بخش صنایع تولیدی این کشور در ماه گذشته ۰.۳ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که تولید در ماه ژوئیه ۰.۲ درصد افزایش یافته بود؛ رقمی که تغییری در آن اعمال نشده است.
این کاهش برخلاف پیشبینی اقتصاددانانی بود که خبرگزاری رویترز از آنها نظرسنجی کرده بود. آنها انتظار داشتند تولید صنعتی ۰.۳ درصد افزایش یابد.
شایان ذکر است که گزارشهای اقتصادی اخیر میگویند جنگ آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران و بسته شدن تنگه هرمز باعث شوک نفتی و افزایش فشارهای تورمی شده و این افزایش هزینهها میتواند بهطور غیرمستقیم بر تولید و زنجیره تامین اثر بگذارد.
اگرچه فدرال رزرو علت مشخصی برای افت تولید اعلام نکرده است، افزایش هزینههای انرژی و اختلالات زنجیره تامین ناشی از جنگ با ایران میتواند از عوامل فشار بر بخش تولید آمریکا باشد.
منبع: المیادین