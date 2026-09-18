باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منابع شبکه‌های سعودی العربیه و الحدث عصر جمعه گزارش دادند که محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، قرار است طی ساعات آینده به ایران سفر کند. این منابع ادعا کردند که وزیر کشور پاکستان در سفر به ایران، درباره تشدید تنش‌ها از سوی یمن و پیامد‌های آن برای امنیت منطقه گفت‌و‌گو خواهد کرد.

پیش از این نیز روزنامه فایننشال تایمز روز جمعه گزارش داده بود که عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان از ایران خواسته است از یمنی‌ها بخواهد تنش‌ها را کاهش دهند.

رسانه‌های ایرانی نیز روز پنجشنبه گزارش داده بودند که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در گفت‌وگویی تلفنی با عاصم منیر درباره آخرین تحولات منطقه‌ای رایزنی کرده است. این تماس در جریان سفر عراقچی به پکن در روز چهارشنبه انجام شد.

منبع: العربیه