واریز بخشی از رفاهیات کارکنان دولت به کیف پول الکترونیکی ابلاغ شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - بر اساس این مصوبه، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور موظف شده‌اند ترتیبات اجرایی لازم برای تأمین و تخصیص منابع، درخواست وجه و واریز وجوه به حساب بانک مرکزی و سپس ارسال فهرست مشمولان به این بانک برای شارژ کیف پول حقوق‌بگیران را حداکثر طی یک ماه آینده فراهم کنند.

گسترش ابزارهای پرداخت الکترونیکی در سال‌های اخیر، امکان انجام بسیاری از تراکنش‌ها بدون نیاز به حمل کارت بانکی را فراهم کرده است. کیف پول‌های الکترونیکی، پرداخت با تلفن همراه و سایر روش‌های نوین پرداخت می‌توانند مسیرهای جدیدی برای انجام تراکنش‌های مالی ایجاد کنند؛ موضوعی که با اجرای طرح‌هایی مانند «کیف پول ایران» اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

در همین زمینه، حسین شینی، متخصص پرداخت الکترونیکی، درباره ضرورت توسعه این ابزارها اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین ابزارهای مورد استفاده مردم در خریدهای روزمره، کارت بانکی است، اما تولید این کارت‌ها با وجود ابعاد کوچک، به استفاده از موادی از جمله PVC و منابع نفتی نیاز دارد.

وی افزود: تعداد بالای کارت‌های بانکی در اختیار شهروندان، در کنار فرسودگی و عمر محدود آنها، موجب اتلاف بخشی از منابع می‌شود و اگر بتوان بدون همراه داشتن کارت، عملیات خرید و پرداخت را انجام داد، می‌توان از این ظرفیت برای صرفه‌جویی در منابع استفاده کرد.

شینی ادامه داد: علاوه بر وابستگی کارت‌های فیزیکی به مواد اولیه، فرسودگی، گم‌شدن و آسیب دیدن نوار اطلاعاتی کارت نیز از دیگر مشکلات این ابزارهاست. به همین دلیل، روش‌هایی که امکان انجام تراکنش بدون همراه داشتن کارت را فراهم می‌کنند، مورد توجه قرار گرفته‌اند.

پرداخت بدون کارت، امنیت تراکنش‌ها را افزایش می‌دهد

این متخصص پرداخت الکترونیکی با اشاره به مزایای امنیتی پرداخت‌های بدون کارت گفت: مفقود شدن کارت، نگهداری رمز در کنار کارت و امکان کپی شدن اطلاعات کارت از جمله دغدغه‌هایی است که در استفاده از کارت‌های فیزیکی وجود دارد.

وی توضیح داد: نوار مغناطیسی موجود روی کارت در صورت استفاده از تجهیزات کپی‌کننده می‌تواند در معرض سوءاستفاده قرار گیرد، بنابراین انجام خرید بدون کشیدن کارت و حتی بدون همراه داشتن کارت، علاوه بر کاهش برخی هزینه‌ها و استرس‌های مربوط به خرابی یا مفقودی کارت، می‌تواند امنیت تراکنش را نیز افزایش دهد.

شینی درباره روش‌های موجود برای انجام پرداخت بدون کارت نیز گفت: یکی از روش‌هایی که طی سال‌های گذشته توسعه یافته، پرداخت به شیوه «کهربا» است که برای استفاده از آن، داشتن یک گوشی هوشمند و نصب نرم‌افزار مربوطه ضروری است.

وی افزود: در این روش، اطلاعات کارت روی گوشی ذخیره می‌شود و با نزدیک کردن تلفن همراه به دستگاه کارتخوانی که قابلیت کهربا دارد، اطلاعات کارت از گوشی به دستگاه منتقل شده و فرآیند پرداخت انجام می‌شود.

«کیف پول ایران» بدون نیاز به گوشی هوشمند

این متخصص پرداخت الکترونیکی با اشاره به محدودیت‌های استفاده از گوشی هوشمند گفت: به دلیل همین محدودیت‌ها، یکی از روش‌های جدیدتر و ساده‌تر با عنوان «کیف پول ایران» معرفی شده که برای استفاده از آن نیازی به گوشی هوشمند وجود ندارد.

وی ادامه داد: همه شهروندان، با هر نوع گوشی تلفن همراه که سیم‌کارت آن متعلق به کد ملی خودشان باشد، می‌توانند به کیف پول ایران دسترسی داشته باشند، آن را شارژ کنند، از موجودی آن برای پرداخت استفاده کنند و حتی جابه‌جایی وجوه بین افراد را انجام دهند.

شینی تأکید کرد: یکی از مزیت‌های این روش آن است که به مدل، برند یا کیفیت گوشی وابستگی ندارد و افراد تنها با شماره‌گیری کدهای دستوری (USSD) می‌توانند به کیف پول خود دسترسی پیدا کنند.

وی گفت: شهروندان برای استفاده از این خدمت باید با کد ملی خود نسبت به فعال‌سازی کیف پول برای سیم‌کارتی که در اختیار دارند، اقدام کنند.

امنیت کیف پول الکترونیکی بر بستر شبکه بانکی

شینی درباره امنیت این روش‌های پرداخت نیز اظهار کرد: اطلاعات مربوط به این خدمات در زیرساخت‌های شبکه بانکی و در بسترهای امن و اختصاصی نگهداری و پردازش می‌شود و ارتباطی با شبکه‌های عمومی دیگر کشور ندارد.

وی افزود: نگرانی‌هایی که ممکن است درباره انتشار یا دسترسی غیرمجاز به اطلاعات وجود داشته باشد، در این ساختار پیش‌بینی شده و الزامات امنیتی در طراحی آن رعایت شده است.

این متخصص پرداخت الکترونیکی درباره کیفیت و سهولت استفاده از این خدمات نیز گفت: چه در روش استفاده از اپلیکیشن و ذخیره اطلاعات کارت روی تلفن همراه و چه در روش استفاده از کدهای دستوری، تلاش شده است بر اساس تجربه‌های موجود در کشورهای مختلف و نیازهای کشور، مدل‌هایی سریع، روان و ساده برای کاربران طراحی شود.

شینی خاطرنشان کرد: این روش‌ها طی سال‌های گذشته گسترش پیدا کرده‌اند و با استقبال کاربران مواجه شده‌اند و گردش قابل توجهی نیز در این بسترها شکل گرفته است.

وی در پایان بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی درباره روش‌های نوین پرداخت تأکید کرد و گفت: هرچه مردم بیشتر با این روش‌ها آشنا شوند و از آنها استفاده کنند، علاوه بر ارتقای امنیت و کیفیت پرداخت‌ها، زمینه شفافیت مالی نیز بیشتر فراهم خواهد شد.