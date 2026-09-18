باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه تلگراف در گزارشی به بررسی قابلیت‌های پهپاد جدید روسیه موسوم به «گرن-۵» پرداخت که به‌دلیل سرعت بالاتر، برد بیشتر و قدرت تخریب بالاتر، تفاوت قابل توجهی با پهپاد‌های پیشین این کشور دارد.

تلگراف نوشت: پهپاد جدید روسیه با بال‌های شبیه هواپیما و موتور جتی که در قسمت دم آن نصب شده، ظاهری شبیه موشک کروز دارد. پهپاد «گرن-۵» می‌تواند سریع‌تر پرواز کند و حملات شدیدتری انجام دهد و در عین حال، نسبت به هر پهپاد دیگری که در زرادخانه روسیه قرار دارد، احتمال کمتری برای سرنگون شدن داشته باشد.

به نوشته تلگراف، این پهپاد، تهدید فزاینده‌ای برای ناتو ایجاد کرده، زیرا با برد دست‌کم ۶۰۰ مایل (۹۶۶ کیلومتر) می‌تواند به اهدافی در هر نقطه از اوکراین برسد و موتور جت آن باعث می‌شود سه برابر سریع‌تر از پهپاد‌های قدیمی‌ترِ مجهز به موتور ملخی باشد.

پدافند هوایی اوکراین هر روز تعدادی از مدل‌های قدیمی‌تر پهپاد‌های روسیه را سرنگون می‌کند. اما به گفته نیروی هوایی اوکراین، نرخ رهگیری گرن-۵ بسیار پایین‌تر خواهد بود.

در عین حال، هزینه نسبتاً پایین هر فروند از این پهپاد، که کمتر از ۱۵۰ هزار دلار بوده و تنها بخشی از هزینه ساخت یک موشک بالستیک محسوب می‌شود، به روسیه اجازه می‌دهد هزاران فروند گرن-۵ را هر ماه به صورت انبوه تولید کند.

تلگراف در انتهای گزارش خود مدعی شد که این پهپاد می‌تواند سبب گسترش جبهه جنگ شود. به نوشته این روزنامه، روسیه بدین وسیله می‌تواند حملات پهپادی بیشتری را در غرب اوکراین، درست در نزدیکی مرز لهستان انجام دهد و هرچه تعداد بیشتری از گرن-۵ها در نزدیکی مرز ناتو منفجر شود، خطر عبور برخی از آنها از این مرز و اصابت به لهستان نیز بیشتر می‌شود.

منبع: روزنامه تلگراف