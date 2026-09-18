باشگاه خبرنگاران جوان؛دل‌آرا ودودی - حسین قاسمی‌هنر، نویسنده و کارگردان فیلم کوتاه «ملاقات در بهار» که در بخش داستانی پانزدهمین جشنواره فیلم ۱۰۰ نامزد شده است، درباره شکل‌گیری ایده این اثر گفت: «بعد از اتفاقات روزهای اول جنگ و اخباری که درباره خانواده‌هایی که منتظر بودند فرزندانشان از زیر آوار بیرون بیایند منتشر می‌شد، مفهوم انتظار برای من خیلی پررنگ شد. بعدها با خبر شهادت بانو عزت توکلی‌زاده مواجه شدم و متوجه شدم ایشان مادر یک شهید جاویدالاثر بوده است؛ مادری که سال‌ها منتظر بازگشت فرزندش بوده و در نهایت امسال به فرزندش ملحق می‌شود. این اتفاق خیلی ذهنم را درگیر کرد و چون برگرفته از دغدغه شخصی‌ام بود، تصمیم گرفتم با مفهوم انتظار کاری بسازم.»

وی درباره چالش روایت این موضوع افزود: «دغدغه اصلی من این بود که فیلم به سمت کلیشه نرود. درباره مادران شهدا و شهدای مفقودالاثر آثار زیادی ساخته شده و نمی‌خواستم روایت ما شبیه نمونه‌هایی باشد که پیش از این دیده‌ایم. چندین نسخه از فیلمنامه را بازنویسی کردم تا به نسخه‌ای برسم که هم از کلیشه فاصله داشته باشد و هم فضای شاعرانه و رابطه مادر و پسری خود را حفظ کند.»

قاسمی‌هنر ادامه داد: «بعد از رسیدن به این فیلمنامه، احساس کردم بهترین قالب برای آن، فیلم ۱۰۰ ثانیه‌ای است. محدودیت زمانی در ابتدا برای من چالش بود، چون بعضی لحظات و سکانس‌ها برای روایت قصه اهمیت داشتند، اما در نهایت همین محدودیت باعث شد تجربه خوبی داشته باشم. همه دیالوگ‌ها و لحظات فیلم در خدمت رسیدن به زمان ۱۰۰ ثانیه قرار گرفتند و من این محدودیت را به فال نیک می‌گیرم.»

این کارگردان درباره حضورش در جشنواره فیلم ۱۰۰ بیان کرد: «این اولین حضور من به عنوان کارگردان در یک جشنواره سینمایی است. البته پیش از این به عنوان بازیگر در جشنواره‌های سینمایی حضور داشته‌ام و به عنوان کارگردان نیز در جشنواره‌های مختلف تئاتری شرکت کرده‌ام.»

وی درباره مسیر آینده خود گفت: «مسیر آینده‌ام را بیشتر در ساخت آثار بلندتر می‌بینم و امیدوارم در نهایت به ساخت فیلم سینمایی و بعد از آن سریال برسم. البته این به معنای کنار گذاشتن فیلم‌های ۱۰۰ ثانیه‌ای نیست و ممکن است سال آینده یا چند سال بعد دوباره در جشنواره فیلم ۱۰۰ اثر داشته باشم.»

قاسمی‌هنر همچنین درباره جشنواره فیلم ۱۰۰ اظهار کرد: «به نظرم ماهیت این جشنواره، کشف استعداد و ایجاد فرصتی برای فیلمسازان جوان است و می‌تواند پلی برای تجربه‌های بزرگ‌تر آنها باشد. از این نظر، وجود چنین جشنواره‌ای را اتفاق مثبتی می‌دانم.»

پانزدهمین جشنواره فیلم ۱۰۰ به دبیری محدثه پیرهادی، با برگزاری مراسم اختتامیه در حوزه هنری به کار خود پایان می‌دهد.