سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: براساس بخشنامه این سازمان نرخ سیگار و تنباکوی ایرانی و خارجی در سال ۱۴۰۵ تعیین شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس این بخشنامه ابلاغ نرخ‏‌های جدید مالیات سیگار و تنباکو در چارچوب مفاد جزء ۱ بند (ح) ماده (۷۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی صورت گرفته است.

مالیات محصولات دخانی برای سال ۱۴۰۵ به شرح زیر اعلام شده است:

هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی، ۷۲۵ ریال

هر نخ سیگار تولید داخل با نشان بین المللی، ۱۷۵۰ ریال

هر نخ سیگار وارداتی با هر نشان، ۲۰.۰۰۰ ریال

هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی تولید داخل، ۳۲۰.۰۰۰ ریال

هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی وارداتی آماده مصرف، ۹۲۷.۵۰۰ ریال

۱۰۰ درصد درآمد‌های حاصل از این محل، جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری‏های ناشی از آن، توسعه اماکن ورزشی با اولویت مناطق کم برخوردار و توسعه اماکن ورزشی در مدارس اختصاص می‌یابد.

منبع: سازمان مالیاتی کشور