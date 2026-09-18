سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه از برگزاری سومین جشنواره خرمن در روستای کردآباد این شهرستان به شکرانه برداشت ۵۰ هکتار محصول برنج خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - عباسعلی پورمند سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه گفت: سومین جشنواره خرمن با حضور گسترده کشاورزان، مسئولان محلی و اهالی روستا کردآباد، به مناسبت برداشت ۵۰ هکتار محصول برنج در این روستا برگزار شد.

او با اشاره به اهداف برگزاری این جشنواره، افزود: این مراسم با هدف قدردانی از زحمات کشاورزان، ترویج فرهنگ کشاورزی پایدار و نمایش دستاورد‌های تولید برنج در منطقه برگزار شد و مورد استقبال چشمگیر جامعه محلی قرار گرفت.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه در پایان گفت: برگزاری چنین جشنواره‌هایی نقش موثری در ایجاد انگیزه میان کشاورزان، تقویت همبستگی اجتماعی و معرفی ظرفیت‌های تولید محصولات کشاورزی منطقه دارد.

برچسب ها: جشنواره برنج ، شالیزارهای مازندران
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