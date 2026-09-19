باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عباس مقتدایی نایبرئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره وتوی قطعنامه تمدید ماموریت کمیته تحریمهای هستهای ایران توسط چین و روسیه گفت: آنچه رخ داده است نشان از عمق اختلافاتی است که میان قدرتهایی نظیر چین، روسیه و ایران از یک طرف، با جریان غربی به رهبری آمریکا و همراهی انگلستان، فرانسه و آلمان پدید آمده است، بدین معنا که اکنون یکجانبهگرایی آمریکایی در بالاترین سطح بینالمللی به چالش کشیده شده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس اظهار کرد: آمریکاییها اصرار داشتند که موضوع هستهای ایران و بازرسی کارشناسی در قالب کمیته پیگیری تحریم که سابقه آن به دهههای گذشته برمیگردد و ریشههای آن را میتوان پس از رخدادهای سالهای ۲۰۰۶، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۵ یافت، مجدداً در آن قالبها پیگیری شود، اما همانگونه که روسیه و چین در جریان اسنپبک نشان دادند که با مخالفت خود، با رویکرد ایران همراهی دارند، وحدت رویه میان این سه قدرت آشکار شد و اکنون نیز روسیه و چین با ایران همراهی کردند و نشان دادند که یکجانبهگرایی غربی را بهعنوان یک نقطه ضعف، در مقابل آن نقطه ضعفی که آمریکاییها برای سازمان ملل ایجاد کردهاند، به چالش میکشند و در برابر آن ایستادگی میکنند.
این نماینده مجلس میگوید اکنون موضوع فقط موضوع هستهای ایران نیست، بلکه موضوع شدت گرفتن شکاف میان ابرقدرتهایی است که آسیاییهای آن، همراهی با ایران را بهعنوان یک محور دنبال میکنند و این نشان از شکست آمریکاییها در جریان تفوق و سلطه بر ساختارهای جهانی است.
مقتدایی تصریح کرد: سازمان ملل همچنان در ضعیفترین حالت خود به سر میبرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد عملاً وظیفه اصلی خود، که حفظ صلح و امنیت بینالمللی است، را محقق نکرده و تضعیف شده است. این ضعف در نتیجه خودخواهی و اصرار آمریکاییها بر یکجانبهگرایی است، اما به هر حال، جریانی که ایران آغازکننده آن است، هر روز بیش از پیش شدت مییابد و عملاً آمریکاییها به حاشیه میروند و نتوانسته اقدامات مورد نظر خود را انجام دهد.
نایبرئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: آمریکاییها و همدستان اروپایی آنها، اگرچه بر سازمان ملل و شورای امنیت چنبره زدهاند، اما ایران موفق شده است که بخشی از این همدستی برای برهم زدن امنیت بینالمللی را متوقف کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس بیان کرد: اکنون ایرانیان و آمریکاییها نهتنها در میدان جنگی با یکدیگر مبارزه میکنند، بلکه مبارزه ایران با آمریکا در سازمان ملل و شورای امنیت نیز ادامه دارد و در این مرحله، آمریکاییها زبونانه پذیرفتند که از پس ایران برنمیآیند، اما این بدان معنا نیست که میتوان به سازمان ملل و یا آژانس بینالمللی انرژی اتمی و یا شورای امنیت دل بست، بلکه فقط در این مرحله ما توانستهایم جلوی آمریکاییها برای زیادهخواهی و قلدری را بگیریم.
مقتدایی درباره محدودیتهایی که آمریکاییها بهعنوان میزبان سازمان ملل برای سفر رئیسجمهور کشورمان به نیویورک که قرار است بهمنظور حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل انجام شود، ایجاد کردهاند، اظهار کرد: آمریکاییها سازمان ملل را بهعنوان ابزاری در جعبه ابزار خود قلمداد میکنند. آنها هر جا بتوانند از این نهاد بینالمللی سوءاستفاده کنند و تا انتهای استفاده نابجا را انجام میدهند.
این نماینده مجلس اضافه کرد: در جریان غزه، در موضوعات لبنان، در مسائل مرتبط با افغانستان، عراق، ونزوئلا و بسیاری از مقاطع دیگر نیز این را آمریکاییها به اثبات رساندهاند که از سازمان ملل سوءاستفاده میکنند.
نایبرئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: دبیرکل سازمان ملل، حمله به ایران و یا تروریسم دولتی آمریکا را هم محکوم نکرد و بهجای اقدام عملی، صرفاً به ابراز تأسفها در سطح این نهاد بینالمللی اکتفا کرد.
مقتدایی گفت: مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی تحت نفوذ آمریکاییها برای اسرائیل نیز جاسوسی میکند بنابراین اکنون از موضوع ویزا برای حضور شخصیتهای ایرانی در سازمان ملل نیز همین بهرهبرداری و سوءاستفاده را دارند البته آنها به جهت حفظ ظاهر، در نهایت ویزا را صادر میکنند، اما ایجاد محدودیت و موانعی که بر سر راه ایرانیان میگذارند، نشان از آن دارد که دبیرکل سازمان ملل، اکنون در ضعیفترین دورههای خود قرار دارند و آمریکاییها در ضعیف شدن سازمان ملل و ناکارآمدی آن مقصرند.