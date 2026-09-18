باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای شمالی و آزادراه‌های منتهی به تهران خبر داد.

محرابی‌نیا در تشریح وضعیت ترافیکی محورهای شمالی گفت: در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال ترافیک سنگین در حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه جریان دارد.

وی افزود: در محور هراز در مسیر رفت و برگشت نیز ترافیک سنگین در محدوده سه‌راهی چلاو گزارش شده است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور ادامه داد: در محور فیروزکوه در مسیر جنوب به شمال نیز ترافیک سنگین در محدوده‌های گیلاوند و پل سفید مشاهده می‌شود.

به گفته محرابی‌نیا، در آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر جنوب به شمال نیز ترافیک سنگین در حدفاصل سروان تا امامزاده هاشم و محدوده دشتکان گزارش شده است.

وی همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه تهران ـ پردیس در ابتدای آزادراه تا تونل شماره ۴۴ خبر داد.

محرابی‌نیا اضافه کرد: در محور قدیم تهران ـ بومهن نیز ترافیک سنگین در محدوده‌های پل اتوبان بابایی و جاجرود گزارش شده است.

وی با اشاره به وضعیت سایر محورهای شمالی گفت: تردد در آزادراه تهران ـ شمال در مسیر رفت و برگشت روان است و در محورهای چالوس و فیروزکوه نیز تردد در مسیرهای اعلام‌شده به‌جز مقاطع دارای ترافیک سنگین، روان گزارش می‌شود. همچنین تردد در آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر جنوب به شمال روان است.

ترافیک سنگین در آزادراه‌های تهران ـ کرج ـ قزوین

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور در ادامه با اشاره به وضعیت ترافیکی آزادراه‌های اطراف تهران اظهار کرد: در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین ترافیک سنگین در حدفاصل شهرک مدرس تا محمدشهر و گلشهر گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران نیز ترافیک سنگین در حدفاصل طاووسیه تا کمالشهر، محدوده گلشهر و حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک جریان دارد.

محرابی‌نیا گفت: در آزادراه تهران ـ قم ترافیک سنگین در حدفاصل ابتدای آزادراه تا بهشت زهرا و در آزادراه قم ـ تهران در حدفاصل کریم‌آباد تا میدان جهاد گزارش شده است.

وی ادامه داد: در آزادراه تهران ـ ساوه نیز ترافیک سنگین در حدفاصل فیروزبهـرام تا نسیم‌شهر مشاهده می‌شود.

محرابی‌نیا در پایان اعلام کرد: محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.