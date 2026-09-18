عصر امروز دو انفجار جداگانه در داریا و دیرالزور سوریه رخ داد که در پی آن تا کنون یک کشته گزارش شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها حاکی از آن است که انفجار در یک ساختمان در شهر «داریا» واقع در حومه دمشق، یک کشته و یک زخمی بر جای گذاشته است.

مقامات محلی می‌گویند ساختمانی که انفجار در آن صورت گرفته، پیش‌تر به‌عنوان انبار تسلیحات استفاده می‌شده است.

دقایقی پیش از این نیز، وزارت دفاع سوریه از انفجاری جداگانه در استان دیرالزور خبر داد. بر این اساس، اداره رسانه و ارتباطات وزارت دفاع سوریه اعلام کرد که انفجار در یکی از پایگاه‌های ارتش در منطقه عیاش، در غرب دیرالزور رخ داده است.

این وزارتخانه اعلام کرد علت انفجار در دست بررسی است و میزان خسارات ناشی از آن نیز در حال ارزیابی است.

منبع: آناتولی/ الجزیره