رئیس رسانه ملی با حضور در منزل شهید مهدی بزرگی با خانواده معظم این شهید والامقام دیدار و گفت‌وگو کرد و ضمن ادای احترام، یاد و خاطره مجاهدت‌ها و فداکاری‌های او را گرامی داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان جبلی در این دیدار بر اهمیت ثبت و حفاظت از سرمایه‌های معنوی کشور، تداوم راه شهدا، پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت و ضرورت روایت مجاهدت‌های شهدای انقلاب اسلامی تأکید کرد.

شهید مهدی بزرگی از پاسداران غیوری بود که در جریان دفاع از مرز‌های میهن در استان آذربایجان شرقی به شهادت رسید. این شهید والامقام در یکی از عملیات‌های حساس، برای دفاع از مراکز نظامی و غیرنظامی کشور در مقابل حملات هوایی و پهپادی دشمن، داوطلبانه در خط مقدم قرار گرفت و در حین انجام مأموریت و دفاع جانانه از خاک میهن و مقابله با تجاوز دشمن در دفاع مقدس ۱۲ روزه به درجه رفیع شهادت نائل شد.

برچسب ها: رئیس رسانه ملی ، خانواده شهید ، تجلیل
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دیدار و تجلیل رئیس رسانه ملی از خانواده شهید مهدی بزرگی
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