باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان جبلی در این دیدار بر اهمیت ثبت و حفاظت از سرمایه‌های معنوی کشور، تداوم راه شهدا، پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت و ضرورت روایت مجاهدت‌های شهدای انقلاب اسلامی تأکید کرد.

شهید مهدی بزرگی از پاسداران غیوری بود که در جریان دفاع از مرز‌های میهن در استان آذربایجان شرقی به شهادت رسید. این شهید والامقام در یکی از عملیات‌های حساس، برای دفاع از مراکز نظامی و غیرنظامی کشور در مقابل حملات هوایی و پهپادی دشمن، داوطلبانه در خط مقدم قرار گرفت و در حین انجام مأموریت و دفاع جانانه از خاک میهن و مقابله با تجاوز دشمن در دفاع مقدس ۱۲ روزه به درجه رفیع شهادت نائل شد.