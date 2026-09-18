باشگاه خبرنگاران جوان - این حادثه در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ رخ داد و با حضور و هوشیاری ناجیان غریق مستقر در منطقه، عملیات امداد و نجات در کوتاهترین زمان انجام شد. در همین راستا، از تلاشها و اقدام بهموقع کیوان غلامرضایی، حسن مخملچی و حسن محمدزاده، ناجیان غریق حاضر در منطقه، قدردانی میشود.
سجاد حسینزاده مسئول هیأت نجات غریق و غواصی شهرستان رامسر با اعلام خبر فوق گفت: شنا در مناطق ممنوعه، ورود به آب در شرایط نامساعد جوی، وجود امواج و جریانهای شدید، خستگی و ناآشنایی با شرایط دریا میتواند در مدت کوتاهی جان افراد را به خطر بیندازد.
حسینزاده تأکید کرد: شهروندان و مسافران برای حفظ جان خود و همراهانشان، در طرحهای سالمسازی مجاز و تحت نظارت ناجیان غریق شنا کنند و به هشدارها و علائم ایمنی در سواحل توجه جدی داشته باشند.
همزمان با اوجگیری حضور مسافران در سواحل استان مازندران، گزارشهای رسمی از جان باختن بیش از ۳۰ نفر در آبهای ساحلی این استان خبر میدهد؛ رخدادهایی که ریشه در بیاحتیاطی و نادیده گرفتن هشدارهای ایمنی دارد.
سواحل و دریای خزر در مجاورت مازندران همواره یکی از حادثه خیزترین آبهای کشور محسوب میشود که هر ساله صدها مسافر و بومی را به کام مرگ میکشاند.
عمق متغیر، وجود گردابهای زیرسطحی، ساخت و سازهای چندین دهه پیش در زمان پسروی دریا، ورود رودخانهها و ایجاد جریانات کششی هرکدام باعث شده تا سواحل مازندران میزبان غرقیهای بیشماری باشد که اغلب بی توجه به هشدارها هستند.
سواحل دریای خزر فضای جذاب و چشم نوازش برای هر کسی که به این خطه از شمال کشور میآید وسوسه شنا در دریا را ایجاد میکند تا در مدت حضورش در این منطقه به قول معروف تنی به آب بزند و شنا کند.
اما خزر همواره آبستن بروز حوادث پیش بینی نشده برای آنهایی است که احساس میکنند شناگر هستند و میتوانند در این نقطه همچون استخر شنا کنند، اما غافل از اینکه "جریان شکافنده" و نقاط دنج سواحل این دریا مستعد و عامل بروز حوادثی نظیر غرق شدن در دریا است.
جریان شکافنده را میتوان با قرار گرفتن در ارتفاع با چشم مشاهده کرد. چنان چه اگر روی برآمدگی ماسهای پایتان را بگذارید تصور میکنید که عمق آب کم است، ولی با کمی جا به جایی ناگهان عمق آب افزایش مییابد، بنا بر این باید مواظب تغییر ناگهانی عمق آب باشید تا دچار مشکل نشوید.