باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - جواد وندنوروز، رئیس بنیاد استاد شهریار، در دهمین همایش بین‌المللی شعر و ادب فارسی و نکوداشت مقام استاد شهریار، گفت: هر ساله در روز ۲۷ شهریور ماه، که روز ملی شعر و ادب فارسی و روز نکوداشت مقام استاد شهریار نام گرفته است، این بنیاد اقدام به برگزاری همایش بین‌المللی شعر و ادب فارسی و نکوداشت مقام شهریار می‌کند و امسال نیز این مراسم با حضور علاقه‌مندان به شعر و ادب فارسی برگزار شد.

وی با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی این بنیاد افزود: بنیاد استاد شهریار یکی از موسسات فرهنگی کشور است که علاوه بر برگزاری همایش‌های علمی و ادبی، اقدام به چاپ و نشر بیش از ۷۵۰ عنوان کتاب در حوزه زبان و ادبیات فارسی و زبان و ادبیات ترکی کرده است.

رئیس بنیاد استاد شهریار ادامه داد: این بنیاد همچنین با برقراری ارتباط با بنیاد گوته آلمان، بنیاد اقبال لاهوری پاکستان و بنیاد یونس امره ترکیه، همایش‌های مشترک ایران و ترکیه، ایران و پاکستان و ایران و آلمان را برگزار کرده است.

وندنوروز از برگزاری نخستین جشنواره پایان‌نامه‌های برتر زبان و ادبیات فارسی دانشگاه‌های کشور خبر داد و گفت: بنیاد شهریار با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اولین جشنواره پایان‌نامه‌های برتر زبان و ادبیات فارسی دانشگاه‌های کشور را در سال جاری برگزار خواهد کرد.

وی افزود: دبیرخانه این جشنواره در دانشگاه تربیت مدرس مستقر است و سه نهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بنیاد استاد شهریار و دانشگاه تربیت مدرس متولی برگزاری آن هستند.

رئیس بنیاد استاد شهریار خاطرنشان کرد: پایان‌نامه‌ها و رساله‌های ممتاز دانشگاه‌ها توسط دانشگاه‌ها معرفی شده‌اند و در نهایت، رتبه‌های برتر کشور در بخش پایان‌نامه‌ها و رساله‌های برتر زبان و ادبیات فارسی، به لطف خدا، در آذرماه در تهران معرفی خواهند شد.