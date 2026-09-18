مدیرکل پیش سازمان هواشناسی گفت:طی پنج روز آینده وضعیت جوی تهران صاف، همراه با وزش باد، افزایش ابر و افزایش سرعت باد خواهد بود

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور  از وقوع بارش‌ های پراکنده در سواحل دریای خزر و اردبیل و رگبارهای همراه با رعد و برق در برخی نقاط آذربایجان شرقی در روزهای آینده خبر داد گفت: در سه روز آینده در استان‌ های ساحلی خزر و اردبیل در برخی ساعات بارش پراکنده پیش بینی می‌شود.

او گفت:روزهای شنبه و یکشنبه در شمال استان‌ های آذربایجان‌ های غربی و شرقی در ساعات بعدازظهر رگبار پراکنده گاهی رعد و برق پیش بینی می‌ شود.

وی توضیح داد:روز شنبه در برخی نقاط شمال غرب و غرب کشور در برخی ساعات وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی می‌ شود.

وی افزود: طی پنج روز آینده وضعیت جوی تهران صاف، همراه با وزش باد، افزایش ابر و افزایش سرعت باد خواهد بود همچنین دمای هوا تهران طی این بازه زمانی بین ۲۱ تا ۳۷ درجه سانتیگراد پیش‌ بینی شده است.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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