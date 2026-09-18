باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه می‌گوید قصد دارد نشستی با اعضای گروه هفت برگزار کند تا در آن به افزایش شدید قیمت انرژی رسیدگی شده و احتمال آزادسازی ذخایر راهبردی نفت بررسی شود.

مکرون در یک نشست خبری گفت: «در هفته‌های آینده نشستی از گروه ۷ خواهیم داشت که به مسئله انرژی اختصاص خواهد داشت تا همکاری‌ها افزایش یابد و از تنش‌های غیرضروری میان کشور‌های گروه ۷ و شرکای اصلی ما جلوگیری شود».

این اظهارات پس از برگزاری یک نشست اضطراری در کاخ الیزه مطرح شد؛ نشستی که در آن رؤسای دستگاه‌های اطلاعاتی فرانسه، سایر مقامات سیاسی را در جریان تنش‌ها در اوکراین و آسیای غربی قرار دادند؛ دو بحرانی که باعث شده قیمت سوخت در فرانسه به سطوح بی‌سابقه‌ای برسد.

مکرون هشدار داد: «شرایطی که با آن مواجه هستیم جدی است. این شرایط به دلیل وضعیت بین‌المللی و پیامد‌های جنگ‌هایی که با آنها مواجه هستیم، ایجاد شده است».

اظهارات رئیس جمهور فرانسه در حالی مطرح شده که افزایش قیمت انرژی در این کشور، به‌ویژه در بخش سوخت شدت گرفته است. بر اساس آمار ارائه شده، قیمت متوسط هر لیتر گازوئیل از ۲.۳۹ یورو عبور کرده و در حال جا به جا کردن رکورد‌ها است. افزایش هزینه سوخت فشار بر خانوار‌ها و بخش‌های مختلف اقتصاد را افزایش داده و دولت فرانسه را به تمدید برخی حمایت‌های مالی واداشته است.

منبع: الجزیره