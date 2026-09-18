باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک مقام نظامی آمریکایی روز جمعه ادعا کرد که روند خروج نظامی آمریکا از عراق تا ۳۰ سپتامبر جاری تکمیل خواهد شد و نیروهایی که از عراق خارج میشوند، در اردن و دیگر کشورهای منطقه مستقر خواهند شد.
شبکه آمریکایی ایبیسی نیوز به نقل از این مقام نظامی گزارش داد که روند خروج نیروهای آمریکایی از عراق ادامه دارد و قرار است تا ۳۰ سپتامبر تکمیل شود. بر اساس این گزارش، صدها نظامی آمریکایی باقیمانده در شمال عراق به اردن و دیگر کشورهای منطقه منتقل خواهند شد.
این مقام آمریکایی مدعی شد که نیروهای آمریکایی مواضع باقیمانده خود در اقلیم کردستان را ترک خواهند کرد و تجهیزات نظامی، از جمله سامانههای پدافند هوایی، نیز از عراق خارج خواهد شد. او همچنین گفت پایگاهی که آمریکا ادعا میکرد برای مقابله با تروریسم در اربیل ایجاد شده بود، با کاهش تهدید داعش، اهمیت خود را از دست داده است.
این مقام آمریکایی همچنین اعلام کرد که واشنگتن و بغداد ممکن است پس از تکمیل خروج نیروها، درباره یک توافق جدید برای همکاری امنیتی دوجانبه مذاکره کنند.
این شبکه یادآور شد که آمریکا و عراق در سال ۲۰۲۴ توافق کردند ماموریت ائتلاف بینالمللی علیه داعش را بهتدریج پایان دهند؛ زیرا تهدید داعش کاهش یافته بود. بر اساس این گزارش، نیروهای آمریکایی طی سال گذشته از بیشتر پایگاههای خود در عراق خارج شده و حضور محدودی را در اقلیم کردستان حفظ کرده بودند.
در این گزارش همچنین آمده است که واشنگتن همچنان تحولات امنیتی منطقه، بهویژه حملات احتمالی علیه منافع آمریکا در دیگر کشورهای منطقه، را زیر نظر دارد. این شبکه تاکید کرد که خروج پیشرو، به معنای پایان ماموریت نظامی کنونی آمریکا در عراق خواهد بود.
منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)