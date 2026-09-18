۱۰ ورزشکار برای عضویت در کمیته ورزشکاران در هیئت اجرایی پارالمپیک آسیا نامزد شدند که ساره جوانمردی از ایران نیز در این فهرست قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - کمیته پارالمپیک آسیا (AsPC) اسامی ۱۰ نامزد عضویت در کمیته ورزشکاران این نهاد را برای دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ اعلام کرد؛ انتخاب اعضای این کمیته همزمان با برگزاری بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ انجام خواهد شد.

این ۱۰ ورزشکار نامزد کمیته‌ ورزشکاران در هیئت  اجرایی پارالمپیک آسیا برای کسب پنج کرسی رقابت می‌کنند که اسامی آنها به شرح زیر است:

۱ - سلامه الکاتری (امارات متحده عربی) - پارادوچرخه‌سواری

۲-  زین‌العابدین المدخوری (عراق) – شمشیربازی با ویلچر

۳ - ماری آمیموتو (ژاپن) – بسکتبال با ویلچر

۴ - سیویوش الیاسوف (تاجیکستان) – پارادوچرخه‌سواری

۵ - ساره جوانمردی (جمهوری اسلامی ایران) – پاراتیراندازی

۶ - عبدالکریم خطاب (اردن) – پاراوزنه‌برداری

۷ - آسیلا میرزیوروا (ازبکستان) – پارادوومیدانی

۸ - یومین وون (کره جنوبی) – راگبی با ویلچر / اسکی نوردیک

۹ - یو چویی یی (هنگ‌کنگ، چین) – شمشیربازی با ویلچر

۱۰ - ژائو شوای (چین) – پاراتنیس روی میز

ماجد راشد، رئیس کمیته پارالمپیک آسیا، با تأکید بر نقش مهم کمیته ورزشکاران در تقویت حضور و مشارکت ورزشکاران در فرایند تصمیم‌گیری این نهاد، برای تمامی نامزد‌ها در انتخابات پیش رو آرزوی موفقیت کرد.

او گفت: ورزشکاران در قلب تمام فعالیت‌های ما قرار دارند. کمیته ورزشکاران نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کند تا صدا، تجربه و دیدگاه‌های ورزشکاران شنیده شود و در تصمیم‌هایی که برای آینده ورزش پارالمپیکی در آسیا اتخاذ می‌کنیم، بازتاب داشته باشد.

رئیس کمیته پارالمپیک آسیا همچنین نامزد‌ها را که برای نمایندگی از سایر ورزشکاران پیش‌قدم شده‌اند، مورد تقدیر قرار داد و افزود اعضای منتخب مسئولیت مهمی برای شنیدن دیدگاه‌های جامعه ورزشکاران، انتقال این دیدگاه‌ها به کمیته پارالمپیک آسیا و حفظ جایگاه صدای ورزشکاران در فرایند تصمیم‌گیری و هیئت اجرایی این نهاد خواهند داشت.

انتخابات کمیته ورزشکاران در جریان بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶، از ۱۸ تا ۲۳ اکتبر (٢۶ مهر تا یکم آبان) برگزار می‌شود. تمامی ورزشکاران دارای اعتبارنامه که در این دوره از بازی‌ها حضور دارند، تا ۲۳ اکتبر فرصت رأی دادن خواهند داشت و نتایج انتخابات ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶ اعلام خواهد شد.

رأی‌گیری به صورت آنلاین انجام می‌شود و کد‌های QR دسترسی به سامانه رأی‌گیری در محل‌های تعیین‌شده در محل برگزاری بازی‌ها در اختیار ورزشکاران قرار خواهد گرفت.

بر اساس مقررات، نامزد‌های عضویت در کمیته ورزشکاران باید ورزشکار فعال باشند و سابقه حضور در بازی‌های پاراآسیایی را داشته یا در بازی‌های آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ شرکت کنند.

کمیته ورزشکاران با هدف اطمینان از حضور مؤثر دیدگاه ورزشکاران در فرایند تصمیم‌گیری کمیته پارالمپیک آسیا تشکیل شده است. این کمیته در هر دوره از بازی‌های پاراآسیایی تابستانی، پنج عضو منتخب از سوی ورزشکاران شرکت‌کننده خواهد داشت.

پنج عضو منتخب پس از انتخابات، رئیس کمیته ورزشکاران را از میان خود انتخاب خواهند کرد. رئیس جدید جایگزین هیرویوکی میساکا از ژاپن خواهد شد که ریاست فعلی این کمیته را بر عهده دارد.

میساکا درباره پایان دوره مسئولیت خود گفت: «یکی از مأموریت‌های اصلی من به عنوان رئیس کمیته ورزشکاران، اطمینان از برگزاری موفق بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ در کشورم بود و در این مسیر تلاش کردم صدای ورزشکاران شنیده شود. از طریق گفت‌وگوی مستمر با کمیته برگزاری محلی، معتقدم توانستم در ایجاد محیطی دسترس‌پذیر و پذیرای ورزشکاران در این بازی‌ها نقش داشته باشم.»

او ابراز امیدواری کرد اعضای جدید بتوانند جنبش پارالمپیک را در آسیا بیش از پیش توسعه دهند و کمیته‌ای با تنوع بیشتر از نظر کشورها، جنسیت، نوع معلولیت و رشته‌های ورزشی شکل بگیرد و روند انتخاب اعضا نیز به شکلی عادلانه انجام شود.

همچنین با تأیید هیئت اجرایی کمیته پارالمپیک آسیا، امکان اضافه شدن دو عضو دیگر به صورت انتصابی به کمیته ورزشکاران وجود دارد تا تنوع جنبش پارالمپیک در آسیا در ترکیب این کمیته نیز بازتاب پیدا کند.

پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی از ۲۶ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۵ با حضور حدود ۴ هزار ورزشکار در ۱۸ رشته ورزشی به میزبانی ژاپن، در استان آیچی و شهر ناگویا (شهر اصلی میزبانی)، برگزار خواهد شد.

اعلام نامزدهای کمیته ورزشکاران کمیته پارالمپیک آسیا/ ساره جوانمردی نماینده ایران

برچسب ها: ساره جوانمردی ، پارالمپیک آسیا ، بازی های پاراآسیایی
خبرهای مرتبط
پاراتیراندازی قهرمانی جهان؛ تیم تپانچه ایران برنزی شد
جام جهانی پاراتیراندازی/ تیم میکس تپانچه بادی ایران طلایی شد
کوهپایه‌زاده: کاروان ایران با ۸۴ ورزشکار آماده ناگویا می‌شود/ برنامه ریزی برای معلولان جنگ‌های تحمیلی آغاز شده است+ فیلم
آغاز اردوی آمادگی پاراتیراندازهای ایران در کمپ جانبازان
اسبقیان: رفتار‌های فرهنگی ورزشکاران چشم استکبار را به درد می‌آورد
ساره جوانمردی در تپانچه ۱۰متر نشان برنز گرفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بسکتبال ایران از صعود به فینال ناگویا بازماند/ شکست سنگین از کره
جوانگرایی در تفکرات قلعه نویی جایی ندارد
وداع پرسپولیس با زمین شماره سه آزادی
نمایندگان ایران رقبای خود را شناختند
یاحقی و حق‌نظری در مسیر پاراگوئه؛ اردوی تیم ملی اسکیت سرعت در سرخ‌رود
اعلام نامزدهای کمیته ورزشکاران کمیته پارالمپیک آسیا/ ساره جوانمردی نماینده ایران
پیروزی ارزشمند تیم زنان ایران در المپیاد جهانی شطرنج مقابل فرانسه
آغاز تمرینات تیم ملی برای دیدار با ازبکستان و روسیه
آخرین اخبار
آغاز تمرینات تیم ملی برای دیدار با ازبکستان و روسیه
پیروزی ارزشمند تیم زنان ایران در المپیاد جهانی شطرنج مقابل فرانسه
اعلام نامزدهای کمیته ورزشکاران کمیته پارالمپیک آسیا/ ساره جوانمردی نماینده ایران
بسکتبال ایران از صعود به فینال ناگویا بازماند/ شکست سنگین از کره
یاحقی و حق‌نظری در مسیر پاراگوئه؛ اردوی تیم ملی اسکیت سرعت در سرخ‌رود
نمایندگان ایران رقبای خود را شناختند
وداع پرسپولیس با زمین شماره سه آزادی
جوانگرایی در تفکرات قلعه نویی جایی ندارد
تعیین‌تکلیف پرسش‌برانگیز IFBB برای فدراسیون ایران؛ این فدراسیون جهانی از کدام اختیار خود استفاده کرده است؟
علی پروین: فوتبال پرسپولیس من را یاد دهه ۶۰ می‌اندازد
عبدی: امسال دلم برای قهرمانی پرسپولیس روشن است/ از بهترین ورژن اورونوف استفاده می‌شود
یوونتوس ۵ - ۰ نایمخن/ بانوی پیر طوفان به راه انداخت + فیلم
نوریچ مقابل منچسترسیتی حرفی برای گفتن نداشت + فیلم