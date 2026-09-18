نماینده دموکرات کنگره آمریکا از سنا خواست مانع قرارداد تسلیحاتی ۲۴.۳ میلیارد دلاری با عربستان شود و ریاض را به بمباران و محاصره مردم یمن متهم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رشیده طلیب، نماینده کنگره آمریکا، از مجلس سنا خواست مانع اجرای یک قرارداد تسلیحاتی احتمالی با عربستان سعودی شود و ریاض را متهم کرد که «بیش از یک دهه مردم یمن را بمباران کرده و گرسنه نگه داشته است».

رشیده طلیب در صفحه خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «عربستان سعودی با حمایت آمریکا، بیش از یک دهه مردم یمن را بمباران، محاصره و گرسنه کرده است.»

او افزود: «اکنون دولت ترامپ تسلیحاتی به ارزش ۵ میلیارد دلار، از جمله بمب‌های ۲ هزار پوندی که به‌طور تصادفی جان مردم را می‌گیرند، در اختیار عربستان قرار می‌دهد. کافی است، اجازه دهید یمن زنده بماند، سنا باید مانع این قرارداد شود.»

وزارت خارجه آمریکا نیز روز گذشته اعلام کرده بود که با یک قرارداد احتمالی فروش تسلیحات به عربستان سعودی موافقت کرده است که ارزش آن ۲۴.۳ میلیارد دلار برآورد شده است.

وزارت خارجه آمریکا ادعا کرد این قرارداد «با تقویت امنیت یک متحد اصلی غیرعضو ناتو که نیرویی محرک برای ثبات سیاسی و پیشرفت اقتصادی در منطقه خلیج فارس محسوب می‌شود، از اهداف سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا حمایت خواهد کرد.»

منبع: آر تی