تیم ملی شطرنج زنان ایران در دور سوم چهل‌وششمین المپیاد جهانی شطرنج ۲۰۲۶ به برتری ۳ بر یک مقابل فرانسه دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دور سوم چهل‌وششمین المپیاد جهانی شطرنج ۲۰۲۶ سمرقند تیم ملی زنان ایران برابر فرانسه قرار گرفت و با کسب دو پیروزی و دو تساوی، حریف خود را با نتیجه ۳ بر یک شکست داد.

در این دیدار ملیکا محمدی و مبینا علی‌نسب برابر حریفان خود به پیروزی رسیدند و آنوشا مهدیان و میترا اصغرزاده به تساوی دست یافتند.

این پیروزی از آن جهت اهمیت ویژه‌ای دارد که ریتینگ تمامی بازیکنان تیم فرانسه بالاتر از بازیکنان ایران بود، اما ملی‌پوشان ایران با ارائه عملکردی قدرتمند و تکیه بر توانایی، هوش و پشتکار خود موفق شدند از سد این تیم عبور کنند و یکی از نتایج قابل توجه دور سوم المپیاد را رقم بزنند.

در بخش مردان نیز تیم ملی ایران مقابل بلژیک به تساوی ۲ بر ۲ رسید. محمدامین طباطبایی و رضا مهدوی برابر حریفان خود به پیروزی رسیدند.

چهل‌وششمین المپیاد جهانی شطرنج از ۱۶ تا ۲۷ سپتامبر (۲۵ شهریور تا پنجم مهر) به میزبانی سمرقند ازبکستان برگزار می‌شود و تیم‌های ملی زنان و مردان ایران در این رویداد حضور دارند.

برچسب ها: شطرنج ، المپیاد شطرنج ، فرانسه ، شطرنج زنان
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