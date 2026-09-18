باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن شامگاه جمعه از «خنثیسازی تلاشهای جنایتکارانه در صنعا، پایتخت یمن که توسط دشمن سعودی با رنگ و بوی داعش انجام شده بود» خبر داد و متعهد شد که «این اقدامات بیپاسخ نخواهد ماند».
امروز، بیانیهای که توسط راهپیماییهای میلیونی عظیم در یمن صادر شد، بر ادامه نبرد علیه تجاوز سعودی و حمایت مداوم از نیروهای مسلح یمن در برقراری معادله «محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید» و ضربه زدن به تجمعات مزدوران سعودی تاکید کرد.
صنعا در حالی در برابر تجاوز عربستان مقاومت میکند که نیروهای مسلح یمن در پی حملات پیشگیرانه علیه تجمع میدانی مزدوران سعودی، در چندین استان درگیر نبرد با آنها هستند و همچنین تاسیسات حیاتی انرژی در خاک عربستان را هدف قرار میدهند. یمنیها تاکید کردند تا زمانیکه ریاض دست از محاصره مردم یمن برندارد، به حملات خود ادامه خواهند داد.
منبع: المیادین