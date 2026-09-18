باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارشها حاکی از آن است که در پی افزایش شدید قیمت سوخت، دولتهای اروپایی درباره اعمال مالیات بر سود مازاد شرکتهای انرژی در سراسر اتحادیه اروپا گفتوگو کردهاند.
گفته شده درآمد حاصل از مالیات بیشتر بر شرکتهای انرژی میتواند برای ارائه یارانه و کمکهای مالی به شهروندان و کاهش هزینههای انرژی آنها استفاده شود.
در همین راستا، لارس کلینگبایل، وزیر دارایی آلمان روز جمعه از کمیسیون اروپا خواست راهکارهایی برای دریافت مالیات از سودهای بیش از حد شرکتهای نفتی ارائه کند.
او گفت چندین کشور عضو مدتهاست خواستار چنین طرحی هستند و خواستار ارائه پیشنهادهای مشخص تا ماه آینده شد. با این حال، والدیس دومبروفسکیس، کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا اعلام کرد کمیسیون در حال حاضر برنامهای برای ایجاد سازوکار مالیاتی در سراسر اتحادیه ندارد، اما آماده گفتوگو درباره این موضوع است.
طی روزهای اخیر، افزایش قیمت انرژی در سراسر اروپا شدت گرفته است. قیمت نفت بار دیگر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور کرده و قیمت بنزین در اتحادیه اروپا نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد و گازوئیل ۳۸ درصد افزایش یافته است. در آلمان قیمت گازوئیل به رکورد ۲.۴۵ یورو و بنزین به ۲.۳۱ یورو در هر لیتر رسیده است.
گفته شده فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و آلمان برای کاهش فشار بر شهروندان اقداماتی را در نظر گرفتهاند. به طور مثال، فرانسه یارانه اضطراری سوخت برای بخشهای کشاورزی، ماهیگیری و ساختوساز را تمدید کرده و ایتالیا از لغو مالیات جادهای برای ۱۴.۵ میلیون خودرو و موتورسیکلت خبر داده است.
تحلیلگران میگویند افزایش هزینه انرژی در آستانه انتخابات سال آینده در چند کشور اروپایی به موضوعی مهم در سیاست داخلی تبدیل شده است.
منبع: گاردین