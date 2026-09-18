 رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری عاملان قتل شهروند سنندجی خبرداد که با ضربات چاقو در باغ ژاله این شهر به قتل رسیده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ کارآگاه "شهرام عبدی" در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت: در پی وقوع قتل خانمی ۲۶ ساله در محله باغ ژاله شهر سنندج با ضربات مستقیم چاقو، بلافاصله بررسی موضوع و شناسایی عامل یا عاملان این جرم در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با هماهنگی قضائی و انجام اقدامات گسترده پلیسی سرنخ‌های از دست داشتن همسر مقتول در این جنایت بدست آورده و موفق شدند، متهم و همدست وی را که دست به این جنایت زده بودند را در عملیاتی ضربتی دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به اینکه متهمان در تحقیقات پلیسی به بزه انتسابی اعتراف کردند، بیان داشت: همسر متوفی به دلیل اختلافات خانوادگی فردی را در ازای دریافت وجه نقد به منظور به قتل رساندن همسر خود اجیر کرده و این حادثه هولناک را رقم زده است.

سرهنگ عبدی تصریح کرد: متهمان به همراه پرونده در اختیار مراجع قضائی قرار گرفتند.

منبع: روابط عمومی فرماندهی انتظامی کردستان