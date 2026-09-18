باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وبسایت صهیونیستی «والا» از قصد رژیم تروریستی اسرائیل برای درخواست «امتیاز تسلیحاتی» از واشنگتن خبر داد؛ امتیاز تسلیحاتی که شامل سامانههای تسلیحاتی پیشرفتهای خواهد بود که آمریکا پیشتر از فروش آنها به این رژیم تروریستی خودداری کرده بود. این درخواست پس از تصمیم آمریکا برای فروش جنگندههای اف-۳۵ به عربستان سعودی مطرح شده است.
این وبسایت به نقل از منابع صهیونیستی گزارش داد که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل ترجیح میدهد هیچ کشوری در غرب آسیا به این جنگندههای رادارگریز دست پیدا نکند تا «برتری کیفی هوایی» این رژیم تروریستی در آسمان منطقه حفظ شود. با این حال، منابع مذکور خاطرنشان کردند که حتی در صورت امضای، عربستان دستکم تا پنج سال نخستین جنگنده را دریافت نخواهد کرد.
با وجود قرارداد احتمالی، محافل امنیتی رژیم تروریستی اسرائیل ادعا میکنند که تلآویو همچنان از مزیت عملیاتی نسبت به دیگر کشورهایی که این جنگنده را از آمریکا خریداری کردهاند، برخوردار است. این برتری تنها به تجربه گسترده نظامی نیروی هوایی و خلبانان صهیونیست در سالهای اخیر محدود نمیشود، بلکه سامانهها و تسلیحات توسعهیافته داخلی نیز در آن نقش دارند.
یک منبع امنیتی همچنین به وجود یک فروند هواپیمای آزمایشی ویژه از نوع «ادیر» در رژیم تروریستی اسرائیل اشاره کرد که از طریق آن قابلیتهای پیشرفتهای برای این جنگنده توسعه یافته است؛ قابلیتهایی که به ادعای وی، مشابه آن در اختیار آمریکا نیست. این منبع ادعا کرد: «برتری فقط در خود ماشین نیست، بلکه در درجه نخست به عامل انسانی مربوط میشود.»
در پی قرارداد تسلیحاتی عربستان و شتاب گرفتن رقابت تسلیحاتی در منطقه، رژیم تروریستی اسرائیل قصد دارد مذاکرات آتی خود با دولت آمریکا را با شروط متفاوتی پیش ببرد.
مطالبات رژیم تروریستی اسرائیل شامل دریافت امتیاز تسلیحاتی برای خرید سامانههای تسلیحاتی است که پیشتر فروش آنها ممنوع بوده، همچنین مشارکت در توسعه و تولید مشترک برخی سامانههای تسلیحاتی طبقهبندیشده.
تمرکز فعلی ارتش اسرائیل بر مواردی از جمله نسل آینده جنگندههای رادارگریز و توسعه تسلیحات فضایی، مشارکت آمریکا در توسعه و تولید موشکهای رهگیر برای سامانههای «پیکان ۴ و ۵» با هدف مقابله با تهدیدات آینده و دریافت تسلیحات پیشرفتهای که واشنگتن پیشتر از فروش آنها امتناع کرده بود، است.
منبع: آر تی