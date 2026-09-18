رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در پاسخ به دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش تروریستی آمریکا، نوشت: آنچه روزی برایتان کابوسی وحشتناک بود، الان به یک واقعیت تبدیل شده است، با آن کنار بیایید.

باشگاه خبرنگاران جوان - دن کین رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا پیش از این در کنفرانس نیروی هوا و فضا و سایبری ارتش آمریکا گفته بود که «از این به بعد باید این فرض را مبنا قرار دهیم که یگانها و آرایشهای نظامی ما توسط سامانههای خودمختار شکار خواهند شد، در سراسر طیف فرکانسی با اخلال مواجه و بهصورت لحظهای ردیابی خواهند شد.»
قالیباف در پاسخ به ژنرال کین، در حساب کاربری خود نوشت: دورانی که در آن F-۳۵ها و F-۱۵های شما شکار میشوند و شما مجبورید گزارش دهید که فقط آسیب دیدهاند، همین حالا هم آغاز شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: چیزی که زمانی صرفاً یک کابوس وحشتناک بود، اکنون به واقعیت روزمره تبدیل شده است. با آن کنار بیایید.