باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت جنگ آمریکا موسوم به پنتاگون به کنگره این کشور اطلاع داده است که تا به امروز ۴۳.۶ میلیارد دلار برای عملیات مربوط به ایران هزینه کرده است.
بر اساس برآوردهای فرماندهی مرکزی آمریکا که توسط بلومبرگ مشاهده شده است، پنتاگون تا تاریخ ۳ سپتامبر ۲۰۲۶، تقریبا ۱۱.۲ میلیارد دلار برای پوشش هزینههای اضافی مرتبط با حملات خود به ایران اختصاص داده است و حدود ۲۸.۱ میلیارد دلار برای جایگزینی مهمات مصرف شده اختصاص داده خواهد شد، در حالی که ادعا میکند تقریبا ۴.۳ میلیارد دلار برای جایگزینی تجهیزات از دست رفته اختصاص داده شده است.
انتظار میرود هزینه خسارات تجهیزات با در دسترس قرار گرفتن ارزیابیهای بیشتر، اصلاح شود. برآوردهای ارسال شده به قانونگذاران، دهها میلیارد دلار خسارت احتمالی به پایگاههای آمریکا در غرب آسیا ناشی از حملات ایران را شامل نمیشود.
از سویی دیگر دفتر بودجه کنگره در برآوردی که اوایل این هفته منتشر کرد، هزینه جنگ با ایران برای مالیات دهندگان آمریکایی را در طول پنج ماه اول جنگ حدود ۳۸ میلیارد دلار تخمین زد. این دفتر اعلام کرد که این هزینه فقط شامل جایگزینی مهمات و تجهیزات از دست رفته در نبردها، افزایش ساعات پرواز و هزینههای بالاتر سوخت میشود.
منبع: بلومبرگ