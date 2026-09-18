باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حمله تروریستی به مسجدی در نزدیکی مرکز پلیس شهر کوهات واقع در ایالت خیبرپختونخوای پاکستان در جریان برگزاری نماز جمعه را که منجر به جان‌باختن و مجروح‌شدن ده‌ها نفر شد، به‌شدت محکوم کرد و به خانواده‌های جان‌باختگان، دولت و مردم مسلمان و همسایه پاکستان تسلیت گفت.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در محکومیت قاطع همه اشکال تروریسم و افراط‌گرایی خشن، تصریح کرد که اقدامات تروریستی و خشونت‌آمیز علیه غیرنظامیان و نیرو‌های حافظ امنیت مطلقا هیچ توجیهی ندارد.

بقائی همچنین بر ضرورت تقویت همکاری و هماهنگی میان کشور‌های منطقه برای مقابله مؤثر و مستمر با تروریسم تأکید کرد.