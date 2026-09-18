مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم درباره آخرین وضعیت تأمین و عرضه کالاهای اساسی و ضروری، از پایدار بودن تأمین این کالاها تا یک سال آینده خبر داد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم :

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم :

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی-وحید کریمی،مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم در گفتگو با خبرنگار ما درباره وضعیت کالاهای اساسی در استان گفت: در جلساتی که با هدف بررسی آخرین وضعیت تأمین و عرضه کالاهای اساسی و ضروری برگزار شد، گزارش‌های ارائه‌شده از سوی فروشگاه‌های بزرگ استان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، در زمینه تأمین و عرضه کالاهای اساسی و ضروری، تا یک سال آینده مشکلی پیش‌بینی نمی‌شود و روند تأمین این کالاها در استان قم پایدار خواهد بود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم این اطمینان‌بخشی را خبری دلگرم‌کننده برای ادامه برنامه‌های رصد و تنظیم بازار استان عنوان کرد و بر استمرار پایش وضعیت تأمین و عرضه کالاهای مورد نیاز مردم تأکید کرد.

کریمی در پایان خاطرنشان کرد: اداره کل صمت استان قم با همکاری فروشگاه‌های بزرگ و سایر دستگاه‌های مرتبط، به‌صورت مستمر وضعیت بازار و تأمین کالاهای اساسی را رصد می‌کند و در صورت نیاز، اقدامات لازم برای تنظیم بازار و رفع هرگونه مشکل احتمالی انجام خواهد شد.