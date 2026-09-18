پرونده هفته پنجم لیگ برتر فوتسال با برگزاری چهار دیگر بسته شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - هفته پنجم لیگ برتر فوتسال امروز با برگزاری چهار دیگر پیگیری شد تا پرونده این هفته بسته شود.

در مهمترین دیدار گل گهر سیرجان در خانه با نتیجه ۲ - ۰ مس سونگون را بدرقه کرد تا با ۱۳ امتیاز صدرنشین بماند.

فولاد هرمزگان هم با نتیجه ۳ - ۲ پالاش نفت اصفهان را مغلوب کرد و با ۱۲ امتیاز در رده سوم قرار گرفت.

پالایش نفت شازند توانست فولاد زرند ایرانیان را با نتیجه ۳ - ۲ شکست دهد. همچنین سن‌ایچ ساوه نیز با نتیجه ۳ - ۲ پردیس شهید شیری را برد.

سایر نتایج هفته پنجم لیگ برتر فوتسال بدین شرح است:

دائم‌پناه مشهد ۰ - ۲ نگین تندیس قرچک 

 دلسوختگان قم ۲ - ۱ شهرداری ساوه 

گیتی‌پسند ۱ - ۲ پالایش نفت بندرعباس 

برچسب ها: لیگ برتر فوتسال ، گل‌گهر سیرجان ، فوتسال ، مس سونگون
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