پرونده هفته پنجم لیگ برتر فوتسال با برگزاری چهار دیگر بسته شود.

بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - هفته پنجم لیگ برتر فوتسال امروز با برگزاری چهار دیگر پیگیری شد تا پرونده این هفته بسته شود.
در مهمترین دیدار گل گهر سیرجان در خانه با نتیجه ۲ - ۰ مس سونگون را بدرقه کرد تا با ۱۳ امتیاز صدرنشین بماند.
فولاد هرمزگان هم با نتیجه ۳ - ۲ پالاش نفت اصفهان را مغلوب کرد و با ۱۲ امتیاز در رده سوم قرار گرفت.
پالایش نفت شازند توانست فولاد زرند ایرانیان را با نتیجه ۳ - ۲ شکست دهد. همچنین سنایچ ساوه نیز با نتیجه ۳ - ۲ پردیس شهید شیری را برد.
سایر نتایج هفته پنجم لیگ برتر فوتسال بدین شرح است:
دائمپناه مشهد ۰ - ۲ نگین تندیس قرچک
دلسوختگان قم ۲ - ۱ شهرداری ساوه
گیتیپسند ۱ - ۲ پالایش نفت بندرعباس