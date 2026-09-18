گوترش از عدم صدور روادید برای رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و ممانعت از حضور او در مجمع عمومی سازمان ملل ابراز تأسف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از اینکه واشنگتن اعلام کرد برای محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین روادید صادر نخواهد کرد و بنابراین او قادر به حضور در مجمع عمومی سازمان ملل نخواهد بود، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به چنین اقدامی «عمیقاً ابراز تأسف» کرد.

استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، در بیانیه‌ای گفت: «دبیرکل نگران تأثیر این تصمیم بر توانایی دولت فلسطین برای مشارکت کامل در فعالیت‌های سازمان ملل متحد است».

وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد تحریم‌های مربوط به صدور روادید برای مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین را تمدید خواهد کرد؛ اقدامی که مانع سفر عباس به نیویورک و سخنرانی او در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در هفته آینده می‌شود. این دومین سال متوالی است که چنین محدودیتی اعمال می‌شود.

در ادامه، گفته شد که مجمع عمومی سازمان ملل به محمود عباس اجازه داده از طریق یک پیام از پیش ضبط‌شده در این نهاد سخنرانی کند.

انتظار می‌رود محمود عباس در سخنرانی امسال بر تلاش‌ها برای به‌رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین در سطح بین‌المللی و احیای راه‌حل دوکشوری تأکید کند.

 این سخنرانی پس از آن انجام می‌شود که سال گذشته انگلیس، فرانسه، کانادا و چند کشور غربی دیگر کشور فلسطین را به‌رسمیت شناختند. 

همچنین انتظار می‌رود عباس به وضعیت انسانی در غزه و گسترش سریع شهرک‌های یهودی‌نشین و حملات شهرک‌نشینان در سراسر کرانه باختری اشغالی بپردازد.

در همین حال، هیچ مقام اسرائیلی با محدودیت مشابهی از سوی آمریکا برای سفر مواجه نشده است؛ این در حالی است که دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در غزه صادر کرده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: محمود عباس ، مجمع عمومی سازمان ملل ، تشکیلات خودگردان
خبرهای مرتبط
سازمان ملل: اقدام اروپا علیه صهیونیست‌ها خوب، اما دیر است
فراخوان هشت کشور عربی و اسلامی برای تحریم شهرک‌های یهودی‌نشین
پیش از مجمع عمومی سازمان ملل؛
آمریکا تحریم‌های روادیدی علیه مقام‌های فلسطینی را تمدید کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آمریکا رسماً از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شد
ادعای پسر بایدن: نتانیاهو از عملیات هفتم اکتبر خبر داشت
لوپن: ترامپ با جنگ علیه ایران در سراسر کره زمین آتش به پا می‌کند
انتقاد جیک سالیوان از جنگ ترامپ علیه ایران؛ «در این جنگ گیر افتاده‌ایم»
هشدار سازمان تجارت جهانی درباره پیامد‌های بسته ماندن آبراه‌های حیاتی برای کشور‌های سراسر جهان
۱۷ شهید در پی انفجار در مسجد پاکستان
وزیر دفاع ایتالیا: جنگنده ایتالیایی در پایگاه طائف آسیب دید
تجمع میلیونی یمنی‌ها در حمایت از مقدسات و نیرو‌های مسلح
تیراندازی در دبیرستانی در فیلیپین ۶ کشته و ۱۷ زخمی برجا گذاشت
هزینه نیم میلیارد دلاری آمریکا برای رهگیری فقط ۱۸ موشک بالستیک ایران
آخرین اخبار
پوتین: تقویت سه‌گانه هسته‌ای روسیه اولویت مطلق است
مصر: غرب آسیا باید عاری از سلاح هسته‌ای باشد
ترامپ ورود خبرنگاران سه رسانه به کاخ سفید را ممنوع کرد
گزارش واشنگتن‌پست از پنهان‌کاری پنتاگون درباره تلفات جنگ با ایران
ادعای ترامپ: آمریکا با انصارالله مذاکره می‌کند
واکنش دبیرکل سازمان ملل به خودداری آمریکا از صدور روادید برای محمود عباس
ادعای پنتاگون: هزینه عملیات ایران به ۴۳.۶ میلیارد دلار رسید
والا: اسرائیل از آمریکا «امتیاز تسلیحاتی» می‌خواهد
دولت‌های اروپایی به دنبال دریافت مالیات بیشتر از شرکت‌های انرژی هستند
یحیی سریع: تلاش‌های جنایتکارانه عربستان در صنعا خنثی شد
نماینده آمریکایی: عربستان یک دهه است یمن را بمباران می‌کند
ادعای مقام آمریکایی درباره خروج کامل نیرو‌ها از عراق
مکرون به دنبال نشست گروه هفت برای مقابله با جهش قیمت انرژی
وقوع دو انفجار جداگانه در سوریه؛ دست کم یک کشته گزارش شد
تلگراف: پهپاد‌های فوق پیشرفته روسیه تهدیدی جدی برای ناتو هستند
ادعای پسر بایدن: نتانیاهو از عملیات هفتم اکتبر خبر داشت
گزارش رسانه‌های سعودی از سفر قریب‌الوقوع وزیر کشور پاکستان به ایران
کاهش غیرمنتظره تولید صنعتی آمریکا
بلومبرگ: آرامکو تحویل نفت به مشتریان اروپایی را کاهش می‌دهد
تجمع میلیونی یمنی‌ها در حمایت از مقدسات و نیرو‌های مسلح
افزایش آماده‌باش ناوگان اروپا در دریای سرخ
انتقال پهپاد‌های «ریپر» آمریکا از آفریقا به آمریکای جنوبی
گلوله‌باران اراضی کشاورزی جنوب‌غرب دمشق توسط نظامیان اسرائیلی
سازمان ملل: اقدام اروپا علیه صهیونیست‌ها خوب، اما دیر است
طالبان اظهارات مقامات پاکستانی درباره حمله از خاک افغانستان را رد کرد
هشدار سازمان تجارت جهانی درباره پیامد‌های بسته ماندن آبراه‌های حیاتی برای کشور‌های سراسر جهان
لوپن: ترامپ با جنگ علیه ایران در سراسر کره زمین آتش به پا می‌کند
روسیه سفیر انگلیس را احضار کرد
۱۷ شهید در پی انفجار در مسجد پاکستان
رأی‌گیری سه‌روزه انتخابات دومای روسیه آغاز شد