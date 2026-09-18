گوترش از عدم صدور روادید برای رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و ممانعت از حضور او در مجمع عمومی سازمان ملل ابراز تأسف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از اینکه واشنگتن اعلام کرد برای محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین روادید صادر نخواهد کرد و بنابراین او قادر به حضور در مجمع عمومی سازمان ملل نخواهد بود، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به چنین اقدامی «عمیقاً ابراز تأسف» کرد.

استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، در بیانیه‌ای گفت: «دبیرکل نگران تأثیر این تصمیم بر توانایی دولت فلسطین برای مشارکت کامل در فعالیت‌های سازمان ملل متحد است».

وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد تحریم‌های مربوط به صدور روادید برای مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین را تمدید خواهد کرد؛ اقدامی که مانع سفر عباس به نیویورک و سخنرانی او در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در هفته آینده می‌شود. این دومین سال متوالی است که چنین محدودیتی اعمال می‌شود.

در ادامه، گفته شد که مجمع عمومی سازمان ملل به محمود عباس اجازه داده از طریق یک پیام از پیش ضبط‌شده در این نهاد سخنرانی کند.

انتظار می‌رود محمود عباس در سخنرانی امسال بر تلاش‌ها برای به‌رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین در سطح بین‌المللی و احیای راه‌حل دوکشوری تأکید کند.

این سخنرانی پس از آن انجام می‌شود که سال گذشته انگلیس، فرانسه، کانادا و چند کشور غربی دیگر کشور فلسطین را به‌رسمیت شناختند.

همچنین انتظار می‌رود عباس به وضعیت انسانی در غزه و گسترش سریع شهرک‌های یهودی‌نشین و حملات شهرک‌نشینان در سراسر کرانه باختری اشغالی بپردازد.

در همین حال، هیچ مقام اسرائیلی با محدودیت مشابهی از سوی آمریکا برای سفر مواجه نشده است؛ این در حالی است که دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در غزه صادر کرده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه