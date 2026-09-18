رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد واشنگتن برای بررسی امکان دستیابی به توافق، در حال مذاکره با انصارالله یمن است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، شامگاه جمعه ادعا کرد که آمریکا در حال مذاکره با گروه انصارالله یمن برای بررسی امکان دستیابی به توافق است.

به گزارش رسانه‌های غربی، ترامپ در یک بیانیه مطبوعاتی در پاسخ به سوالی درباره آخرین تحولات در مذاکرات با یمنی‌ها گفت: «ما همچنین در حال مذاکره با حوثی‌ها هستیم و آنها می‌خواهند بدانند که آیا می‌توانیم به توافق برسیم یا خیر.»

وقتی از ترامپ درباره اظهارات روز پنجشنبه‌اش مبنی بر اینکه در بحبوحه مذاکرات متوقف شده بین واشنگتن و تهران «تصمیم بزرگی در مورد ایران خواهد گرفت» سوال شد، او گفت که تمرکز فعلی روی مذاکرات است.

پیش از این نیز جی. دی. ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، دوشنبه گذشته اظهار داشت که «مذاکرات مستقیمی با حوثی‌ها انجام شده است» و مدعی شد که آمریکا اطمینان دارد که اوضاع را به طور مناسب مدیریت می‌کند و مشتاق است که به طور کامل از منافع خود محافظت کند.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: انصارالله یمن ، جنگ یمن ، ترامپ
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