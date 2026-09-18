منابع می‌گویند شمار نظامیان آمریکایی کشته شده در طول جنگ با ایران، بیشتر از آن چیزی است که پنتاگون علناً اعلام کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه واشنگتن‌پست به نقل از شش مقام آمریکایی که از داده‌های داخلی وزارت جنگ آمریکا مطلع هستند، گزارش داد که شمار نظامیان آمریکایی کشته‌شده در جریان جنگ با ایران، بیشتر از آماری است که پنتاگون به‌طور عمومی اعلام کرده است. 

واشنگتن‌پست به نقل از پنج نفر از این مقامات اعلام کرد که تاکنون دست‌کم ۲۲ نیروی نظامی آمریکایی کشته شده‌اند؛ این رقم چهار نفر بیشتر از آماری است که در پایگاه داده عمومی پنتاگون ثبت شده است.

این روزنامه اوایل مرداد نیز گزارش داده بود که پنتاگون برخی کشته‌های جنگ با ایران را از پایگاه رسمی تلفات خارج و بعد آنها را در طبقه‌بندی دیگری ثبت کرده است. این موضوع باعث بررسی و انتقاد کنگره شد. منتقدان در آن زمان اعلام کردند که چنین اقداماتی هزینه انسانی جنگ در دولت ترامپ را مبهم می‌کند و حتی می‌تواند پیامد‌های بلندمدتی برای بازماندگان داشته باشد.

به طور کلی، تلفات نیرو‌های آمریکایی به یکی از عوامل افزایش انتقاد‌ها از ادامه جنگ تبدیل شده و شماری از جمهوری‌خواهان در کنگره نیز هنگام مخالفت با تصمیمات ترامپ، به هزینه انسانی جنگ اشاره کرده‌اند.

منبع: رویترز

برچسب ها: پنتاگون ، نظامیان آمریکایی ، تلفات جنگ
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