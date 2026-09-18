استاندار بوشهر ازتوسعه بازارهای صادراتی بوشهر در حوزه صنایع غذایی و محصولات شیلات خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ارسلان زارع استاندار بوشهر شامگاه جمعه با همراهی سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، معاون اقتصادی استاندار و جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی از جمله صمت و جهاد کشاورزی، در آیین اختتامیه جشنواره بین‌المللی صنایع غذایی روسیه شرکت کرد.

استاندار بوشهر در این سفر که با هدف توسعه روابط تجاری و اقتصادی و معرفی ظرفیت‌های تولیدی استان در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی انجام شد، با اشاره به توانمندی‌های بی‌نظیر استان بوشهر در صادرات محصولات افزود: این نمایشگاه فرصتی مغتنم برای معرفی محصولات باکیفیت استان بوشهر به بازارهای بین‌المللی است.

زارع با تأکید بر بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها از توسعه بازارهای صادراتی استان بوشهر در حوزه صنایع غذایی و محصولات شیلات خبرداد.

در این نمایشگاه بین‌المللی که در حوزه Sea Food سن‌ پترزبورگ برگزار شد، نمایندگان 20 بنگاه تولیدی استان بوشهر حضور یافتند و محصولات خود را در حوزه‌های مختلف صنایع غذایی به نمایش گذاشتند.

زارع با بازدید از غرفه‌های مختلف این نمایشگاه و گفت‌وگو با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بین‌المللی، بر لزوم تقویت زنجیره ارزش محصولات استان در بازارهای هدف تأکید کرد.

هیئت تجاری استان بوشهر نیز با همراهی اتاق بازرگانی، ضمن بازدید از غرفه‌های تخصصی و برگزاری نشست‌های مشترک، مذاکرات اولیه با فعالان اقتصادی روسی را جهت انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری آغاز کردند.

استان بوشهر با اتکا به ظرفیت‌های بندری و تولیدی خود در بخش‌های خرما و میگو، سهم قابل‌توجهی در تبادلات تجاری با روسیه دارد که توسعه این تعاملات با جدیت در دستور کار مدیریت ارشد استان قرار گرفته است.