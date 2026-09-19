باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در نخستین بازی از هفته چهارم بوندسلیگا آلمان تیم فوتبال بایرن مونیخ در ورزشگاه خانگی اش آلیانز آرنا به مصاف یونیون برلین رفت.

مطابق انتظارات بایرنی‌ها بازی را تهاجمی آغاز کردند و در دقیقه ۱۸ جمال موسیالا با شوتی سرکش و دیدنی از پشت محوطه جریمه دروازه یونیون برلین را باز کرد.

در ادامه فشار باواریایی‌ها تداوم پیدا کرد و در دقیقه ۳۸ توم روته بروی میشل اولیسه در محوطه جریمه مرتکب خطا شد و داور اعلام ضربه پنالتی کرد و همچنین روته را با کارت زرد جریمه کرد. هری کین مهاجم انگلیسی باواریایی‌ها موفق شد از روی نقطه پنالتی را دروازه را باز کند تا اختلاف به ۲ گل افزایش پیدا کند.

در دقیقه میشل اولیسه با شوتی دیدنی دروازه یونیون برلین را باز کرد تا هواداران بایرنی شاهد یک سوپرگل باشند.

نیمه اول این دیدار با برتری ۳ گله بایرنی‌ها به پایان رسید.

در نیمه دوم هم موج حملات بایرن مونیخ تمامی نداشت و در دقیقه ۵۴ هری کین گل چهارم تیمش را زد.

اسماعیل سیباری مهاجم مراکشی در دقیقه ۷۰ پنجمین گل باواریایی‌ها را زد.

میشل اولیسه در ادامه بازی درخشانش در این دیدار در دقایق ۷۳ و ۷۶ موفق شد ۲ بار دیگر دروازه یونیون برلین را باز کند تا در این دیدار هت تریک کند.

درنهایت بایرنی‌ها با نتیجه قاطع ۷ - ۰ از سد یونیون برلین گذاشتند تا با ۱۰ امتیاز موقتا به صدر جدول برسند.