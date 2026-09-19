تیم فوتبال برنتفورد در هفته پنجم لیگ برتر انگلیس موفق شد با ۳ گل از سد چلسی بگذرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در نخستین بازی از هفته پنجم لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال چلسی میهمان برنتفورد بود.

نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در نیمه دوم میل ۲ تیم برای گلزنی افزایش پیدا کرد و جیدون آنتونی در دقیقه ۶۱ گل نخست بازی را به ثمر رساند تا برنتفورد در خانه پیش بیفتد.

در ادامه چلسی برای زدن گل تساوی یکپارچه حمله شد، اما آبی پوشان لندنی در گلزنی ناکام بودند و ایگور تیاگو گل دوم را زد تا آبی سرد بر پیکره چلسی ریخته شود.

پس از گل دوم نیز برنتفورد بازهم بهتر ظاهر شد و در دقیقه ۴+۹۰ فابیو کاروالیو گل سوم تیمش را زد تا ورزشگاه برنتفورد غرق در شادی هواداران شود.

درنهایت برنتفورد با نتیجه ۳ - ۰ به پیروزی رسید تا با کسب ۳ امتیاز ارزشمند این دیدار ۹ امتیازی شود و موقتا به رده سوم راه یابد.

چلسی نیز با ۷ امتیاز در رده هفتم قرار دارد.