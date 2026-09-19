تیم فوتبال برنتفورد در هفته پنجم لیگ برتر انگلیس موفق شد با ۳ گل از سد چلسی بگذرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در نخستین بازی از هفته پنجم لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال چلسی میهمان برنتفورد بود.

نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در نیمه دوم میل ۲ تیم برای گلزنی افزایش پیدا کرد و جیدون آنتونی در دقیقه ۶۱ گل نخست بازی را به ثمر رساند تا برنتفورد در خانه پیش بیفتد.

در ادامه چلسی برای زدن گل تساوی یکپارچه حمله شد، اما آبی پوشان لندنی در گلزنی ناکام بودند و ایگور تیاگو گل دوم را زد تا آبی سرد بر پیکره چلسی ریخته شود.

پس از گل دوم نیز برنتفورد بازهم بهتر ظاهر شد و در دقیقه ۴+۹۰ فابیو کاروالیو گل سوم تیمش را زد تا ورزشگاه برنتفورد غرق در شادی هواداران شود.

درنهایت برنتفورد با نتیجه ۳  - ۰ به پیروزی رسید تا با کسب ۳ امتیاز ارزشمند این دیدار ۹ امتیازی شود و موقتا به رده سوم راه یابد.

چلسی نیز با ۷ امتیاز در رده هفتم قرار دارد.

برچسب ها: لیگ برتر انگلیس ، چلسی ، برنتفورد
خبرهای مرتبط
جام اتحادیه انگلیس؛
چلسی ۶ - ۳ لیدزیونایتد/ صعود دراماتیک آبی پوشان لندنی
لیگ برتر انگلیس؛
چلسی ۲ - ۲ هال سیتی/ آبی پوشان از شکست در استمفوردبریج گریختند + فیلم
لیگ برتر انگلیس؛
آرسنال ۲ - ۱ چلسی/ توپچی‌ها با کامبک فاتح دربی لندن شدند + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بسکتبال ایران از صعود به فینال ناگویا بازماند/ شکست سنگین از کره
گل گهر سیرجان صدرنشین ماند
پیروزی ارزشمند تیم زنان ایران در المپیاد جهانی شطرنج مقابل فرانسه
اعلام نامزدهای کمیته ورزشکاران کمیته پارالمپیک آسیا/ ساره جوانمردی نماینده ایران
آغاز تمرینات تیم ملی برای دیدار با ازبکستان و روسیه
بایرن مونیخ ۷ - ۰ یونیون برلین/ آتش بازی باواریایی‌ها در آلیانز آرنا
برنتفورد ۳ - ۰ چلسی/ نیس زنبور‌ها آبی پوشان لندنی را زمینگیر کرد
آخرین اخبار
برنتفورد ۳ - ۰ چلسی/ نیس زنبور‌ها آبی پوشان لندنی را زمینگیر کرد
بایرن مونیخ ۷ - ۰ یونیون برلین/ آتش بازی باواریایی‌ها در آلیانز آرنا
گل گهر سیرجان صدرنشین ماند
آغاز تمرینات تیم ملی برای دیدار با ازبکستان و روسیه
پیروزی ارزشمند تیم زنان ایران در المپیاد جهانی شطرنج مقابل فرانسه
اعلام نامزدهای کمیته ورزشکاران کمیته پارالمپیک آسیا/ ساره جوانمردی نماینده ایران
بسکتبال ایران از صعود به فینال ناگویا بازماند/ شکست سنگین از کره
یاحقی و حق‌نظری در مسیر پاراگوئه؛ اردوی تیم ملی اسکیت سرعت در سرخ‌رود
نمایندگان ایران رقبای خود را شناختند
وداع پرسپولیس با زمین شماره سه آزادی
جوانگرایی در تفکرات قلعه نویی جایی ندارد
تعیین‌تکلیف پرسش‌برانگیز IFBB برای فدراسیون ایران؛ این فدراسیون جهانی از کدام اختیار خود استفاده کرده است؟
علی پروین: فوتبال پرسپولیس من را یاد دهه ۶۰ می‌اندازد
عبدی: امسال دلم برای قهرمانی پرسپولیس روشن است/ از بهترین ورژن اورونوف استفاده می‌شود
یوونتوس ۵ - ۰ نایمخن/ بانوی پیر طوفان به راه انداخت + فیلم