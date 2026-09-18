ترامپ با متهم کردن چند رسانه آمریکایی به انتشار «اخبار جعلی» ورود آنها به کاخ سفید را ممنوع کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که رسانه‌های «سی‌ان‌ان» «ام‌اس نَو» و «پولیتیکو» را از ورود به کاخ سفید منع خواهد کرد.

ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال این رسانه‌ها را انتشار دهنده اخبار جعلی خواند و گفت که نباید بتوانند «هنگام پوشش اخبار مربوط به رئیس جمهور آمریکا یا دولت او دائما مطالب ساختگی و دروغ گزارش کنند».

او گفت که در ادامه، رسانه‌های دیگری نیز از ورود به کاخ سفید منع خواهند شد.

هنوز مشخص نیست که این سه رسانه، به دلیل انتشار چه گزارش‌هایی از ورود به کاخ سفید منع شده‌اند. اما در ماه‌های اخیر، دولت ترامپ بار‌ها با رسانه‌هایی که پوشش انتقادی از دولت داشته‌اند درگیر شده است؛ از محدود کردن دسترسی خبرنگاران به پنتاگون و احضار آنان گرفته تا فشار بر شبکه‌های تلویزیونی و تهدید به اقدامات نظارتی علیه آنها.

در آخرین مورد، کریستن ولکر، مجری برنامه «میت د پرس» شبکه ان‌بی‌سی گفته بود که ترامپ در انتخابات مقدماتی جمهوری‌خواهان از چند نامزد حمایت کرده و نتایج این حمایت‌ها «ترکیبی» بوده است؛ یعنی بعضی از نامزد‌های مورد حمایت ترامپ پیروز شده‌اند و بعضی شکست خورده‌اند. این اظهارات واکنش شدید ترامپ را در پی داشت. او در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که ولکر عمداً اطلاعات نادرست ارائه کرده و اعلام کرد او را به کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا گزارش خواهد کرد تا با او «برخورد» شود.

منبع: بریکینگ نیوز