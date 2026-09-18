باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، تاکید کرد که قاهره به تلاش‌های خود برای ایجاد منطقه‌ای عاری از سلاح‌های هسته‌ای و سلاح‌های کشتار جمعی در غرب آسیا ادامه خواهد داد.

بیانیه عبدالعاطی در واکنش به تصویب قطعنامه سالانه مصر در کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر اعمال سیستم جامع پادمان‌های آژانس بر تمام تاسیسات هسته‌ای در غرب آسیا «با اکثریت قاطع» توسط این کنفرانس منتشر شد.

عبدالعاطی روز جمعه در پستی در پلتفرم «ایکس» گفت که مصر «به تلاش‌های خود برای دستیابی به جهانی شدن پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و ایجاد منطقه‌ای عاری از سلاح‌های هسته‌ای و سلاح‌های کشتار جمعی در غرب آسیا ادامه خواهد داد.»

مصر سالانه این قطعنامه را ارائه می‌دهد و در پی اعمال پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر تمام تاسیسات هسته‌ای در غرب آسیا است. این قطعنامه مورد حمایت ۱۱۲ کشور قرار گرفت و هیچ رای مخالفی به آن داده نشد.

وزارت امور خارجه مصر معتقد است که این حمایت گسترده از قطعنامه، نشان دهنده «وزنی است که مصر در سازمان‌های بین‌المللی از آن برخوردار است و همچنین نشان‌دهنده هماهنگی موضع مصر با هدف افزایش امنیت و ثبات در منطقه، از طریق درخواست برای اعمال سیستم پادمان‌ها بر همه کشور‌های غرب آسیا و همه تاسیسات هسته‌ای آنها بدون استثنا، تلاش برای ایجاد منطقه‌ای عاری از سلاح‌های هسته‌ای و سایر سلاح‌های کشتار جمعی در منطقه و همچنین تلاش برای دستیابی به جهانی بودن پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای» است.

منبع: آر تی