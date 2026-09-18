پوتین با تاکید بر نقش سه‌گانه هسته‌ای در تضمین حاکمیت این کشور، اعلام کرد سطح نوسازی تسلیحات نیرو‌های موشکی راهبردی روسیه به ۹۲ درصد رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد تقویت سه‌گانه هسته‌ای این کشور یک اولویت مطلق است و تاکید کرد که این سه‌گانه همچنان ضامن حاکمیت روسیه محسوب می‌شود.

پوتین خاطرنشان کرد تهدیدات علیه روسیه همچنان ادامه دارد و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در تلاش است دامنه فعالیت‌ها و توانمندی‌های خود را گسترش دهد.

پوتین همچنین اعلام کرد سطح نوسازی تسلیحات در نیرو‌های موشکی راهبردی روسیه به ۹۲ درصد رسیده است و همزمان بر ضرورت برخورداری سامانه پدافند هوایی روسیه از توانایی مقابله با تهدیدات هوایی و فضایی تاکید کرد.

درخصوص اروپا، پوتین گفت روسیه هیچ نیت تهاجمی علیه اروپا ندارد و مسکو آماده همکاری و ازسرگیری روابط با کشور‌های همسایه اروپایی است. او افزود اروپایی‌ها از طریق انتخابات نشان می‌دهند که تمایلی به ورود به جنگ با روسیه ندارند.

پوتین همچنین اعلام کرد که سران اروپا تلاش می‌کنند با مطرح کردن موضوع آمادگی برای جنگ با روسیه، محبوبیت رو به کاهش خود را احیا کرده و اشتباهاتشان را پنهان کنند.

درخصوص اوکراین، پوتین تاکید کرد که غرب از اوکراینی‌ها به‌عنوان «گوشت دم توپ» استفاده می‌کند و قدرت حاکم در کی‌یف تحت کنترل گروهی از «اختلاس‌گران اموال دولتی» قرار گرفته است. وی همچنین گفت غرب تلاش می‌کند نظام اوکراین را مدافع دموکراسی معرفی کند و درحالیکه نظام حاکم در کی‌یف مدت‌هاست به یک دیکتاتوری تبدیل شده است.

وی افزود مقام‌های اوکراینی در کشورشان انتخابات برگزار نمی‌کنند، اما تلاش دارند مانع برگزاری انتخابات در روسیه شوند. پوتین همچنین تاکید کرد که کی‌یف تمام تلاش خود را برای جلوگیری از برقراری صلح و آغاز مذاکرات انجام می‌دهد.

رئیس‌جمهور روسیه گفت مسکو رزمایش‌های اروپایی در دریای بالتیک را که شامل تمرین برای تصرف کشتی‌های غیرنظامی است، زیر نظر دارد. وی تاکید کرد روسیه آماده پاسخ به هرگونه اقدام برای توقیف کشتی‌های خود است و از کشور‌های غربی خواست در صلح زندگی کنند. پوتین در پایان سخنان خود تاکید کرد که «ترساندن روسیه غیرممکن است».

منبع: تاس

برچسب ها: سلاح هسته ای ، قدرت هسته ای ، رئیس جمهور روسیه
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