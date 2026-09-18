باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - ۵ سانحه رانندگی در جاده‌های فارس ۳۱ مصدوم و یک فوتی به همراه داشت.

حادثه رانندگی در محور نی ریز ـ سیرجان با یک کشته و ۶ مصدوم

واژگونی خودرو در محور نی ریز ـ سیرجان یک کشته و ۶ مصدوم به همراه داشت.

محمد حسین کچویی مسئول اورژانس شهرستان نی ریز اظهار کرد: با اعلام واژگونی یک دستگاه پژو ۴۰۵ در فاصله ۲۰ کیلومتری محور نی ریز ـ سیرجان، به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او اضافه کرد: در ابن حادثه یک نفر به علت شدت جراحات وارده در لحظه جان خود را از دست داده و ۶ نفر نیز دچار آسیب‌های متعدد شده بودند.

کچویی بیان کرد: با توجه به شدت برخورد و گرفتار شدن افراد داخل خودرو، نجاتگران هلال احمر در صحنه حضور یافته و عملیات رهاسازی مصدومان را انجام دادند.

او اضافه کرد: کارشناسان اورژانس ۱۱۵ پس از حضور در صحنه و انجام اقدامات درمانی فوری و نجات بخش، مصدومان را با ۳ دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس سه راهی مشکان و ۲ پایگاه شهری به بیمارستان شهدای سلامت نی‌ریز منتقل کردند.

تصادف در جاده اقلید با ۱۰ مصدوم

سانحه رانندگی در جاده اقلید ۱۰ مصدوم به همراه داشت.

محسن رضایی مسئول اورژانس اقلید اظهار کرد: با اعلام برخورد ۲ دستگاه خودرو پژو با یکدیگر، در محور اقلید، دوراهی خنجشت، به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه در این تصادف ۱۰ نفر مصدوم شدند، ادامه داد: پس از انجام اقدامات درمانی پیش بیمارستانی، ۶ نفر از مصدومان در محل درمان و ۴ نفر برای تکمیل درمان به بیمارستان ولی عصر (عج) اقلید منتقل شدند.

رضایی تصریح کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، یک دستگاه آمبولانس اورژانس و یک دستگاه آمبولانس هلال احمر به محل اعزام شد.

برخورد موتورسیکلت با پژو در محور فیروزآباد با ۳ مصدوم

بر اثر برخورد موتورسیکلت با پژو در محور فیروزآباد ۳ نفر مصدوم شدند.

غلامعلی جاویدان مسئول اورژانس فیروزآباد اظهار کرد: با اعلام برخورد موتورسیکلت با پژو در محور فیروزآباد، بلوار پیامیر اعظم به سمت جایدشت به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه این حادثه ۳ مصدوم برجای گذاشت، افزود: کارشناسان اورژانس پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، مصدومان را به بیمارستان قائم فیروزآباد منتقل کردند.

جاویدان ادامه داد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان ۲ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد‌

حادثه رانندگی در محور شیراز با ۷ مصدوم

برخورد ۲ خودرو در محور شیراز ۷ مصدوم به همراه داشت.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: با اعلام برخورد پژو ۲۰۶ و زانتیا در محور شیراز، ابتدای جاده کوهمره سرخی به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه در این حادثه ۷ نفر مصدوم شدند، ادامه داد: کارشناسان اورژانس پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، مصدومان را به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل کردند.

وکیل زاده تصریح کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان ۳ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

حادثه در جاده فراشبند با ۵ مصدوم

برخورد پراید و موتورسیکلت در جاده فراشبند ۵ مصدوم برجای گذاشت.

علی اصغر نوشادی مسئول اورژانس فراشبند اظهار کرد: با اعلام برخورد پراید و موتورسیکلت در محور فراشبند - دوراهی روستای باچون، به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه این تصادف ۵ مصدوم داشت، گفت: کارشناسان اورژانس پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، مصدومان را برای تکمیل درمان به بیمارستان امام هادی (ع) فراشبند منتقل کردند.

نوشادی ادامه داد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان ۲ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.