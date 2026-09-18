ارتش صهیونیستی یک بیمارستان دولتی در جنوب لبنان را به آتش کشید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد که ارتش صهیونیستی یک بیمارستان دولتی در شهر «میسالجبل» در شهرستان مرجعیون در جنوب لبنان را به آتش کشیده است.
وزارت بهداشت لبنان در بیانیهای این حمله را محکوم کرده و آن را «جنایتی وحشیانه» و «حملهای آشکار، بیرحمانه و تکاندهنده» توصیف کرد.
هنوز مشخص نیست این حادثه تلفاتی داشته یا میزان خسارت واردشده به بیمارستان چقدر است.
گفته شده ارتش صهیونیستی پیش از به آتش کشیدن بیمارستان، از آن بهعنوان محل استقرار نیروهای خود استفاده میکرد.
همچنین گزارشها حاکی از آن است که وزارت بهداشت لبنان قصد داشت آن را بازسازی کرده و از ساختمان بیمارستان برای اسکان آوارگان استفاده کند.
منبع: الجزیره