دو هفته پس از حمله جنایتکارانه به یک مراسم عروسی در شهر کوهستک استان هرمزگان، چند سناتور خواستار تحقیقات درباره این حادثه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شش سناتور دموکرات آمریکایی خواستار تحقیقات کامل درباره حمله این کشور به یک مراسم عروسی در شهر «کوهستک» واقع در استان هرمزگان ایران شدند.

بر این اساس، برایان شاتز، پتی موری، جین شاهین، جک رید، مارک وارنر و کریس کونز در بیانیه‌ای مشترک درخواست کردند که پنتاگون درباره این حادثه تحقیق کرده و نتایج آن را به‌طور عمومی منتشر کند.

این سناتور‌ها گفتند: «گزارش‌ها مبنی بر اینکه حمله به یک خانه در کوهستک ایران که به کشته شدن چهار غیرنظامی، از جمله چند زن و یک کودک، و زخمی شدن بیش از ۶۰ نفر دیگر منجر شده تکان‌دهنده و عمیقاً نگران‌کننده است».

آنها افزودند که این نخستین بار نیست که حملات آمریکا در جریان «این جنگ انتخابی» به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان منجر می‌شود.

این شش سناتور تأکید کردند که حادثه مذکور باید «به‌طور کامل و بی‌طرفانه» بررسی شود و نتایج کامل تحقیقات نیز در اختیار کنگره قرار گیرد.

در همین حال، کمیته حقیقت یاب سازمان ملل درباره امور ایران این هفته اعلام کرد که به دلایل منطقی بر این باور است که در طول تهاجم نظامی آمریکا علیه ایران، ایالات متحده در دو حمله نظامی به یک مدرسه و ورزشگاه در ایران مرتکب «جنایت جنگی» شده است.

درخواست این سناتور‌ها در حالی مطرح شده که تلفات و هزینه‌های جنگ آمریکا علیه ایران همچنان مورد بررسی و انتقاد قرار دارد. بر اساس گزارش رسانه‌ها در روز جمعه، وزارت دفاع آمریکا به کمیته‌های دفاعی کنگره اعلام کرده است که عملیات نظامی علیه ایران تا سوم سپتامبر (۱۲ شهریور) حدود ۴۳.۶ میلیارد دلار هزینه داشته است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: جنایت جنگی ، سناتورهای آمریکایی ، مراسم عروسی
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