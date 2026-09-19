باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - هوشنگ توکلی، کارگردان و بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون در واکنش به باندبازیهایی که اغلب فلان بازیگر را به دلایل شخصی و غیرشخصی از دایره حرفه هنر حذف میکنند و بجای آن از افراد فاقد صلاحیت استفاده میکنند، گفت: بله، چنین باندبازیهایی وجود دارد. گروهها و باندهای مختلف انحصارهایی ایجاد میکنند که راه ورود به بازیگری را بر جوانان مستعد، اما بدون پشتوانه میبندند. این جوانان آسیب میخورند و از میدان طرد میشوند.
توکلی ادامه داد: اکنون ما نزدیک به یک میلیون و چند هزار فارغالتحصیل رشته هنر داریم، که از مدارک عالیه برخوردارند. اما آیا بازار کار برای تمام این افراد وجود دارد؟ خیر! همین نابرابری سبب وقوع بحران میشود.