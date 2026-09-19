بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون وجود انحصار‌های سازمان‌یافته در سینما را تایید کرد و همین عامل را سبب طرد شدن جوانان مستعد از حرفه بازیگری دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - هوشنگ توکلی، کارگردان و بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون در واکنش به باندبازی‌هایی که اغلب فلان بازیگر را به دلایل شخصی و غیرشخصی از دایره حرفه هنر حذف می‌کنند و بجای آن از افراد فاقد صلاحیت استفاده می‌کنند، گفت: بله، چنین باندبازی‌هایی وجود دارد. گروه‌ها و باند‌های مختلف انحصار‌هایی ایجاد می‌کنند که راه ورود به بازیگری را بر جوانان مستعد، اما بدون پشتوانه می‌بندند. این جوانان آسیب می‌خورند و از میدان طرد می‌شوند.

توکلی ادامه داد: اکنون ما نزدیک به یک میلیون و چند هزار فارغ‌التحصیل رشته هنر داریم، که از مدارک عالیه برخوردارند. اما آیا بازار کار برای تمام این افراد وجود دارد؟ خیر! همین نابرابری سبب وقوع بحران می‌شود.

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برچسب ها: هوشنگ توکلی ، بازیگری ، رشته هنر ، باندبازی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۷ ۲۸ شهريور ۱۴۰۵
بازیگر اگر مثل لاله مرزبان می‌خواهد وارد تلویزیون بشود صد سال سیاه نشود
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۸ ۲۸ شهريور ۱۴۰۵
بله در همه جا مافیا تشکیل دادن .
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۲ ۲۸ شهريور ۱۴۰۵
اکثر بازیگران

استعداد بازیگری ندارن فقط بخاطر قیافه یا پارتی وارد این هنر شدن
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۸ ۲۸ شهريور ۱۴۰۵
امیدواریم بازیگران قوی و متعهد به وطن ببینیم
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