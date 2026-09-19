باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - بهنام حیدری، مدیرکل سیمای استان‌ها درباره تولیدات نمایشی مراکز استان‌ها گفت: یکی از راهبرد‌های ما در دوره تحول، رونق‌بخشی به سریال‌های نمایشی با اولویت هر استان است؛ یعنی هر استان چه اولویت و سوژه‌ای مدنظر دارد. در این یکی دو سال سریال‌های مختلفی از سریال «راز ناتمام» از کرمان گرفته تا «سنجرخان» از کردستان، «سوجان» از گیلان، «سرخدار» از مازندران و ... روی آنتن رفت.

حیدری درباره انتقال برخی سریال‌ها از معاونت استان‌ها به سیمافیلم گفت: از طرفی، ما برخی سریال‌ها را به واسطه هزینه‌های بالای تولید به سیمافیلم منتقل کرده‌ایم، که می‌توان به سریال «شیرعلی مردان‌خان» اشاره کرد. تصویربرداری این سریال رو به اتمام است. نگارش سریال «آسباد» از سیستان و بلوچستان نیز در معاونت استان‌ها بود، ولی برای تولید به مرکز سیمافیلم منتقل شد.

مدیرکل سیمای استان‌ها ادامه داد: سریال «دیار مادری» هم متعلق به استان قزوین و معاونت استان‌هاست. حدود سه سریال دیگر نیز تولید شده، که در صف پخش قرار دارد؛ مانند سریال «حزب بلوط» که از سوی چهار محال و بختیاری تولید شده است. این سریال درباره انتخابات شوراهاست، که به واسطه تعویق در برگزاری انتخابات شوراها، پخش این سریال عقب افتاد. سریال «امیدواران» درباره موضوع خانواده، جمعیت و اقتصاد است، از سوی مرکز یزد تولید شده است. این سریال هم در جدول پخش شبکه‌های سیما قرار خواهد گرفت.

وی خبر داد: سریال‌های دیگری در دست نگارش و پیش تولید است، که می‌توان به سریال «تیم آزادی» مربوط به استان سمنان، سریال «شهید کاظمی» در قالب مستند داستانی از مرکز اصفهان و... اشاره کرد. بخش دیگر تولیداتمان در حال نگارش است و با مرکز فیلمنامه سازمان در حال رفت و برگشت هستیم.

حیدری در پاسخ به این سوال که علاوه‌بر سریال‌های موفق معاونت استان‌ها، سریال‌هایی نیز بودند، که به دلیل ضعف فیلمنامه مورد انتقاد قرار گرفتند. آیا کمبود بودجه عامل اصلی این موضوع است؟ گفت: از دوره تحول سریال ملی کار نکرده‌ایم، مگر اینکه از سوی دفتر فیلمنامه رسانه ملی مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل سیمای استان‌ها ادامه داد: قرار نیست تمام سریال‌ها در یک رده کیفی باشند. ممکن است سریال‌ها با توجه به موضوع و قصه‌ی مورد نظر استان، نقاط قوت و ضعفی داشته باشند. سعی شده در نگارش و تولید، سریال‌ها از یک سطح متوسط رو به بالا برخوردار باشند. مثل سریال «سوجان» که سریال پرمخاطبی بود. یا سریال «سنجرخان» که مخاطبان خوبی داشت. به‌نظرم سریال «دیار مادری» نیز قصه خوبی دارد و راجع به مهاجرت معکوس و بازگشت به روستاست.

وی در پاسخ به این سوال که بودجه معاونت استان‌ها نسبت به بودجه سیمافیلم و مرکز سیمرغ به چه میزان است؟ توضیح داد: ما در معاونت استان‌ها یکی از مزیت‌های خود را تولید به واسطه ظرفیت استان‌ها می‌دانیم و شاید بالا بردن نرخ‌های تولید توسط سایر حوزه‌های سازمان اثر منفی بر روی کار ما داشته باشد. ما سعی کرده‌ایم نرخ‌ها و بودجه‌های تولیدمان را در یک سقف ثابت نگه داریم، تا تیم تولید مجبور شود از ظرفیت‌های استان یعنی بازیگر و امکانات استان استفاده کند.

حیدری خاطرنشان کرد: تقریباً هزینه‌های تولید در معاونت استان‌ها ۳۰ تا ۴۰ درصد کمتر از مابقی مراکز سازمان صداوسیماست. اگر ما بتوانیم با استفاده از ظرفیت‌های تولیدی در سراسر کشور، سهم تولید در استان‌ها را افزایش دهیم، هم به نفع سازمان است و هم به ظرفیت‌های رشد مجموعه‌های نمایشی استان‌ها کمک می‌کند.