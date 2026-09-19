بازیکنان پرسپولیس بعد از چند روز تعطیلی از روز یکشنبه تمرینات خود را از سر می‌گیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس بعد از چند روز تعطیلی   از روز یکشنبه ۲۹ شهریور در تهران شروع می‌شود. 

با توجه به لغو دیدار پرسپولیس مقابل خیبر خرم‌آباد، مهدی تارتار تمرینات سرخپوشان را برای چند روز تعطیل کرد تا بازیکنان به استراحت بپردازند. با پایان این تعطیلات، تمرینات پرسپولیس از یکشنبه در تهران دنبال خواهد شد.

برخلاف برخی شایعات مطرح‌شده درباره احتمال برگزاری اردوی خارج از تهران، مهدی تارتار در شرایط فعلی برنامه‌ای برای برپایی اردو در شهری دیگر ندارد و قرار است تمرینات پرسپولیس در تهران ادامه پیدا کند.

همچنین قرار است در فاصله تعطیلی مسابقات لیگ برتر تا آغاز دوباره رقابت‌ها، برنامه آماده‌سازی پرسپولیس با برگزاری ۲ یا ۳ دیدار دوستانه دنبال شود تا سرخپوشان از شرایط مسابقه دور نمانند.

تارتار قصد دارد در این مدت ضمن حفظ آمادگی بدنی بازیکنان، شرایط فنی تیم را نیز برای ادامه رقابت‌های لیگ برتر بررسی و آماده‌سازی کند.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تمرینات پرسپولیس
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