باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که گفته می‌شود امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال خواستار دریافت ۱۵ میلیارد تومان شده است که در مجموع ۶ ماه ۹۰ میلیارد تومان می‌شود، اما سخنگوی فدراسیون فوتبال اعلام کرد که قلعه نویی هیچ شرط مالی نگذاشته است و قراردادش را سفید امضا کرده است که برای بررسی به هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ارجاع می‌شود.

به هر حال بحث قرارداد سفید امضای قلعه نویی این روز‌ها نقل محافل فوتبالی شده است. البته بستن این نوع قرارداد در گذشته نیز مرسوم بوده است و بازیکنی که می‌خواست عرق و تعصب خود را به یک تیم نشان بدهد قراردادش را سفید امضا می‌کرد و مبلغی در برگه قراردادش ذکر نمی‌کرد تا اینکه عشق و ارادت خود را به تیم محبوبش نشان بدهد.

البته موضوع قانونی و یا غیر قانونی بودن امضای قرارداد سفید را با کارشناسان حقوقی مورد بررسی قرار دادیم که از نظر خواهیم گذراند.

عبدالصمد ابراهیمی کارشناس حقوقی درباره این مطلب گفت: ارکان و پایه‌های یک قرارداد شامل مشخصات طرفین، موضوع و مدت و مبلغ است. هر کدام از این آیتم‌ها سفید و خالی باشد، قرارداد بی اعتبار است.

یکی از کارشناسان حقوقی که نخواست نامش افشا شود، گفت: علی القاعده در مقررات، قرارداد‌ها آماتوری و یا حرفه‌ای هستند و اگر شما در مقام بازیکن بخواهید تبدیل وضعیت کنید باید از آماتور به حرفه‌ای ثبت شده باشد. به هر حال ما در دنیای حرفه‌ای چیزی به نام قرارداد سفید امضا نداریم. قرارداد با داشتن ۴ ویژگی از جمله مبلغ، مشخصات طرفین، نحوه پرداخت و مدت قرارداد معتبر است و اگر یکی از این‌ها در برگه قرارداد نباشد اعتباری ندارد. حتی در مکاتبات با بازیکنان خارجی در صورتی که یکی از این آیتم‌ها را نداشته باشد شرایط عقد قرارداد را نخواهد داشت. ممکن است یک سرمربی بگوید که من صفر تومان می‌گیرم، اما اینکه بگوید قراردادم را سفید امضا کردم در قانون اعتباری ندارد.

رسول باختر کارشناس حقوقی درباره این مطلب گفت: ما به هیچ وجه قرارداد سفید امضا نداریم. قراردادی که سفید باشد معنی ندارد و اصلا قرارداد نیست. وقتی قرارداد سفید را امضا می‌کنید به این معنی است که شرایط را پذیرید و فقط گفتید که شما مبلغ قرارداد را مشخص کنید. البته جای مبلغ قرارداد نمی‌تواند خالی باشد.

او افزود: قرارداد سرمربی تیم ملی فوتبال زیاد مهم نیست، چون جایی ثبت نمی‌شود و کارتی نمی‌گیرد و فقط اسمش را به عنوان سرمربی مطرح می‌کند.

باختر بیان کرد: به هر حال قرارداد سفید امضا اصلا معنا ندارد. همچنین عرفا وقتی فردی می‌گوید که من می‌آیم و سرمربی تیم ملی می‌شوم و مبلغ را خودتان در برگه قرارداد بگذارید در آن صورت به آن قرارداد سفید امضا می‌گویند.

به هر حال اکثر کارشناسان حقوقی بستن قرارداد سفید امضا را غیر قانونی می‌دانند. البته فدراسیون فوتبال به جای اینکه در مورد رقم قرارداد قلعه نویی شفاف سازی کند، سعی کرده از کلید واژه قرارداد سفید امضا استفاده کند تا هجمه‌ها و فشار‌های وارد شده را ازقلعه نویی بکاهد.

همچنین امیر قلعه نویی سال‌ها در فوتبال ایران مربیگری کرده است و مربی نیست که تازه کار باشد و پای قراردادی که هیچ مشکلی برای فدراسیون فوتبال به لحاظ مالی ندارد را امضا کند.