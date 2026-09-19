بازیکن سابق پرسپولیس می‌گوید که امسال سرخپوشان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در لیگ ایران هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حامد کاویانپور بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس اظهار کرد: با توجه به جذب بازیکنان، نحوه آماده سازی و نتایج این فصل، قطعا پرسپولیس جزو  کاندیدهای جدی قهرمانی است. تراکتور، استقلال و سپاهان را هم نمی‌توانیم نادیده بگیریم. پرسپولیس با تلفیقی از بازیکنان جدید و قدیم، تیم تازه‌ای تشکیل داده است. تغییر نسل و جوانگرایی باید هر چند سال در تیم‌ها انجام شود. اگر به مربیان داخلی اعتماد کنیم و زمان بدهیم، اتفاق خوبی می‌افتد.

او افزود: ژاپنی‌ها سال‌ها روی زیرساخت‌ها کار کردند و آخرین مسئله آنها بازیکن بود و همین حالا می‌بینیم که چه تیم خوبی هستند. خروجی اعتماد به مربیان داخلی را در دربی دیدیم که در ۱۰ سال گذشته، هرگز با این کیفیت برگزار نشده بود. بعضی‌ها به خاطر مسئله واسطه گری از حضور مربیان و بازیکنان خارجی استقبال می‌کنند.

او ادامه داد: تارتار بازیکن پرسپولیس بود و سال‌ها بود که دلش می‌خواست سرمربی این تیم باشد. او در همه تیم‌هایش نتایج خوبی گرفته است و بهترین انتخاب برای سرمربیگری پرسپولیس بود. ۸۰ درصد لیست ایشان جذب شد و پرسپولیس تنها تیمی بود که اردوی خارجی داشت.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، لیگ برتر فوتبال
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