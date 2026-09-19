راهکار دستیابی به خودکفایی محصولات اساسی چیست؟

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - بنابر آمار سالانه ۱۳۰ میلیون تن محصول کشاورزی در کشور تولید می شود که ۷۰ درصد آن مربوط به زراعت است که این امر بیش از پیش اهمیت خودکفایی محصولات اساسی را نشان می دهد چراکه افزایش ضریب خوداتکایی و کاهش وابستگی به آن سوی مرزها در ارتقای امنیت غذایی پایدار نقش بسزایی دارد.

براساس سیاست های برنامه هفتم در برخی محصولات اساسی باید به خودکفایی دست یابیم که تحقق این امر منوط به ایجاد زیرساخت و اعتبارات لازم است که در این خصوص تمامی وزارتخانه های ذی ربط همچون وزارت نفت در تامین سوخت و وزارت نیرو تامین برق و آب مورد نیاز بخش کشاورزی به عنوان مهم ترین مولفه های تولید باید پای کار بیایند تا این امر مهم محقق شود چراکه در ۲ جنگ اخیر اهمیت افزایش تامین امنیت غذایی و قدرت غذا بیش از پیش خود را نشان داد.

غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه خودکفایی بخش کشاورزی ۸۵ درصد است، گفت: بخش اعظم امنیت غذایی متکی بر تولید داخل است که برهمین اساس در ماه های گذشته به رغم شرایط جنگی کمبودی یا صفی برای خرید تشکیل نشد چراکه تولیدکنندگان توانستند چرخ تولید را به خوبی به حرکت در بیاورند.

به گفته وی، سالانه برای تامین ۱۵ درصد نیاز در حوزه کشاورزی نزدیک به ۱۶ میلیارد دلار واردات داریم و در مقابل ۸ میلیارد دلار صادرات داریم.

نوری گفت: یکی از کارهای اساسی در وزارت جهاد که دنبال می کنیم، دستیابی به خودکفایی ۱۰۰ درصدی است که در برنامه هفتم این موضوع هدفگذاری شده و مطابق برنامه ما اقدامات اجرایی انجام می دهیم، از این رو خودکفایی تا پایان برنامه هفتم از ۸۵ درصد به بالای ۹۰ درصد می رسد.

افزایش بهره وری راه حلی برای دستیابی به خودکفایی ۹۰ درصدی محصولات اساسی

غلامرضا گل محمدی رئیس سازمان‌ تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به راهکارهای دستیابی به خودکفایی گفت: در برنامه هفتم خودکفایی ۹۰ درصدی ۵ محصول و ۴۰ درصدی دانه های روغنی هدفگذاری شده که سازمان تات بدنبال افزایش بهره وری از طریق معرفی ارقام جدید، تولید بذور هیبرید و گواهی شده در دستور‌کار است.

به گفته وی، در حوزه برنج اقدامات ویژه ای انجام می دهیم به طوریکه با اصلاح ارقام و معرفی آن، در شرایط عادی ۲ تن در هکتار عملکرد بالاتری دارد و درصورت مواجه با شرایط خشکسالی، عملکرد مشابه با هاشمی خواهد داشت.

گل محمدی ادامه داد: تلاش می کنیم که ارقام پرمحصول با ارقام با کیفیت اصلاح بزنیم‌ و اخیرا ارقام‌ خارجی وارد کردیم که براین اساس امیدواریم به خوداتکایی ۹۰ درصد دست یابیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزایش تولید بذور هیبرید را یکی از راهکارهای دستیابی به خودکفایی محصولات اساسی دانست و افزود: در خصوص بذور هیبرید اقدامات زیادی انجام شده که براین اساس ۱۰ درصد خودکفایی اتفاق افتاده و سال پیش ۴۰ رقم بذر هیبرید با کمک بخش خصوصی تولید کردیم و تلاش می کنیم‌ به بسیاری از شاخص های برنامه هفتم دست یابیم و خوشبختانه تاکنون مطابق با اهداف رسیدیم.

گل محمدی گفت: شرایط اقلیمی، مسائل مالی و سرمایه اثر گذاری است، اما کشاورزان ما حدود ۸۰ درصد دیپلم و پایین‌تر هستند که در حوزه توانمند سازی همه باید پای کار بیایند و یقین‌ می کنیم‌ برنامه هفتم بخش اجرایی به مراتب از برنامه های قبلی بالاتر است.

دستیابی به خودکفایی محصولات اساسی نیازمند همراهی سایر وزارتخانه ها

پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: خودکفایی محصولات اساسی نیازمند آن است که تمامی دستگاه های ذی ربط همراهی لازم را با وزارت جهاد کشاورزی داشته باشند و با برگزاری جلسات مستمر با وزارت جهاد ، هماهنگی های لازم را با وزارتخانه های مربوط انجام می دهیم، اما تامین نهاده و انرژی بسیار حائز اهمیت است که متاسفانه وزارت نفت در تامین سوخت همراهی لازم را ندارد.

به گفته وی، اتخاذ تصمیمات جزیره ای وزارت نفت بدون توجه به نیازهای واقعی وزارت جهاد و اتاق اصناف ندارند، همچنین با وزارت نیرو چالش های متعددی داریم که اخیرا با شرکت توانیر جلساتی را آغاز کردیم که امیدواریم خروجی این جلسات نتایج خوبی را برای بخش کشاورزی در بر داشته باشد چراکه شرایط خوبی در تامین انرژی نداریم‌.

عالمی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه در پرداخت به موقع وجوه و حمایت های لازم در ارتباط با تامین نقدینگی ندارد که این امر موجب شده بحث خودکفایی محصولات اساسی با چالش روبروست و از کشاورزان با وجود مشکلات متعدد، نمی توان انتظار خودکفایی محصول را داشت.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی افزود:در سازمان برنامه و بودجه و سایر وزارتخانه ها، سیاست خودکفایی محصولات اساسی و ارتقای امنیت غذایی را نمی بینیم و حتی شاید بتوان گفت که آنها بدنبال تامین غذای مردم از طریق واردات هستند.

وی با بیان اینکه اجرای برنامه ۵ ساله هفتم، نیاز به یک سری برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت به طور همزمان به منظور دستیابی به اهداف است، گفت: افزایش بهره وری تولید در واحد سطح مهم ترین راهکار دستیابی به خودکفایی محصولات اساسی در برنامه هفتم است.

وزارت جهاد کشاورزی متولی امنیت غذایی کشور و تامین غذای سالم، قابل دسترس و باکیفیت است به طوریکه کشور با جمعیت بالغ بر ۸۵ میلیون نفر باید به سمت خودکفایی در تامین نیازهای غذایی خود حرکت کند که دستیابی به این امر تنها با تامین زیرساخت و اعتبارات لازم دست یافتنی است.