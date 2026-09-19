شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاری افتتاح مسابقه میدان یار در شهرستان ماهدشت استان البرز در مراسم تجمعات خیابانی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - میدان یار روایتی از شب‌هایی است که خانواده‌ها، جوانان و نوجوانان در کنار هم، مهارت، همدلی و مسئولیت‌پذیری را تمرین می‌کنند؛ رویدادی مردمی که رقابت را به فرصتی برای ساختن جامعه‌ای توانمندتر و امیدوارتر تبدیل کرده است. به همین منظور، مسابقه بزرگ میدان یار در دویست و یکمین اجتماع عظیم مردم انقلابی و شهید پرور شهرستان ماهدشت استان البرز افتتاح شد.

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منبع: شکرالله رحمانی - محسن رحمانی - البرز

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