شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاری افتتاح مسابقه میدان یار در شهرستان ماهدشت استان البرز در مراسم تجمعات خیابانی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - میدان یار روایتی از شب‌هایی است که خانواده‌ها، جوانان و نوجوانان در کنار هم، مهارت، همدلی و مسئولیت‌پذیری را تمرین می‌کنند؛ رویدادی مردمی که رقابت را به فرصتی برای ساختن جامعه‌ای توانمندتر و امیدوارتر تبدیل کرده است. به همین منظور، مسابقه بزرگ میدان یار در دویست و یکمین اجتماع عظیم مردم انقلابی و شهید پرور شهرستان ماهدشت استان البرز افتتاح شد.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شکرالله رحمانی - محسن رحمانی - البرز

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: برگزاری مسابقه ، میدان یاران ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار مرکزی؛
روایتی از تیم بانوانِ میدان‌دار در تجمعات شبانه شهر شهباز + فیلم
شهروندخبرنگار سمنان؛
روایتی از اجرای مسابقه میدان یار دیباجی‌ها در میدان مقاومت + عکس
شهروندخبرنگار همدان؛
برگزاری مسابقه میدان یار در نهاوند تجمعات شبانه + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مردم انقلابی دیباج همچنان در سنگر ایستادگی و مقاومت شب‌های اقتدار + فیلم
گوشه‌هایی از حال و هوای خوی در قرار‌های شبانه + عکس
پخت غذای نذری در قم به مناسبت ولادت امام حسن عسکری(ع) + عکس
آخرین اخبار
پخت غذای نذری در قم به مناسبت ولادت امام حسن عسکری(ع) + عکس
گوشه‌هایی از حال و هوای خوی در قرار‌های شبانه + عکس
مردم انقلابی دیباج همچنان در سنگر ایستادگی و مقاومت شب‌های اقتدار + فیلم
زوجین همچنان در انتظار پرداخت وام ازدواج
گلایه اهالی کرج از قطعی مکرر برق
جلوه‌ای از ایستادگی و مقاومت مردم انقلابی ماهدشت در قرار‌های شبانه + عکس
برگزاری تجمعات مردمی «میثاق با ولایت» در صالح آباد + عکس
حضور مردم دیباج؛ روایت تکرار نشدنی شب‌های اقتدار و مقاومت